El tiempo que hará para las procesiones del Martes Santo en Alicante

Sin avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este Martes Santo en la provincia de Alicante. Si ayer marcaba un aviso amarillo (por peligro bajo) por vientos que provocaron temporal marítimo, hoy el mapa de la Aemet aparece libre de alertas. El tiempo estable y los cielos despejados, sin precipitaciones y con ambiente seco en todo el territorio prometen una jornada agradable y apacible. El mercurio seguirá la línea de ayer lunes, en Orihuela las máximas alcanzarán los 21 grados mienrtas que en Elda las mínimas se han situado en torno a los 2 grados durante las horas más frías. Para mañana Miércoles Santo, primer día de abril, se esperan valores similares, sin alertas y con unos cielos despejados que, por ahora, prometen unas procesiones apacibles hasta el domingo.

Alicante

El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, con ambiente estable y sin lluvias. El viento soplará flojo con intervalos moderados por la tarde, sin incidencias destacables. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 17 grados, con mañana fresca y tarde agradable.

Elche

La jornada transcurrirá con cielos despejados y estabilidad atmosférica, ideal para actividades al aire libre. El viento será suave, con ligera brisa a partir del mediodía. Los termómetros marcarán entre 6 y 19 grados, con sensación templada en las horas centrales.

Benidorm

Ambiente soleado junto al mar, con cielos despejados y ausencia de precipitaciones. El viento soplará moderado durante la tarde, aportando algo de frescor en el litoral. Las temperaturas se situarán entre 8 y 16 grados, suaves al mediodía.

Elda

El interior vivirá una jornada de tiempo estable y despejado, con ambiente frío a primera hora y notable amplitud térmica. El viento será moderado por la tarde, sin cambios relevantes. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 19 grados, con tarde templada.

Torrevieja

Predominará el cielo despejado y un ambiente tranquilo en el litoral sur, sin previsión de lluvias. El viento del sur se dejará notar en las horas centrales, aportando una sensación agradable. Los valores térmicos se moverán entre 7 y 17 grados. Se prevé que las temperaturas puedan ir subiendo los próximos días y las escenas de sol y playa que comenzaron ayer lunes se repitan.

Orihuela

Día luminoso y estable, con cielos despejados y sin precipitaciones previstas. El viento soplará flojo con algún intervalo moderado por la tarde, sin afectar a la normalidad. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 21 grados, con ambiente templado al mediodía.

Alcoy

En el interior norte dominará el cielo despejado, con ambiente frío al amanecer y recuperación térmica durante el día. El viento será suave, manteniendo la estabilidad general. Los termómetros marcarán entre 3 y 16 grados, con tarde agradable.

Dénia

La Marina Alta disfrutará de una jornada de tiempo estable y soleado, con ligera brisa marítima a partir del mediodía. Sin lluvias y con ambiente agradable junto al mar. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 19 grados, con sensación templada en las horas centrales.