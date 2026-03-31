Tráfico en Alicante: retenciones en Torrevieja y más de 40 incidencias activas en la provincia

La mañana se complica en las carreteras de Alicante. A primera hora de este martes 31 de marzo se registran 47 incidencias en 13 vías, con especial atención a la N-332 en Torrevieja, donde hay retenciones en ambos sentidos. Ese es ahora mismo el punto más delicado. La congestión se concentra entre los kilómetros 54 y 57,75, en un tramo habitual de tráfico intenso que vuelve a presentar circulación irregular.

Pero no es el único foco. La jornada, según el parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) arranca con varios accidentes que han dejado obstáculos en la calzada. Uno de los más recientes se ha producido en la N-340 a la altura de Atzavares, mientras que también hay incidencias en la N-332 en Sant Joan d’Alacant y en la A-31 en Casas de Menor.

A esto se suman numerosos trabajos de mantenimiento y obras, que afectan a varias de las principales vías de la provincia. La A-7 concentra varios de estos puntos: en Ibi hay carriles y arcenes cerrados, y entre Redován y La Aparecida se están realizando cortes móviles. También hay afecciones en la zona de Carrús.

Otra de las vías con incidencias es la AP-7, con obras en distintos tramos como Benissa, Mutxamel o el entorno de Agost, donde se mantienen restricciones importantes desde hace semanas, incluyendo cortes y desvíos.

Además, la A-70, la EL-20 en Elche y varias carreteras comarcales como la CV-70 presentan cortes parciales, carriles alternativos o limitaciones por trabajos en la vía.

En paralelo, siguen activos distintos obstáculos fijos repartidos por la red, desde Pedreguer hasta Santa Faz o Bacarot, lo que obliga a extremar la precaución en múltiples puntos.

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El balance, por tanto, deja una mañana con tráfico irregular en buena parte de la provincia, marcada más por la acumulación de incidencias que por grandes colapsos generalizados. Con todo, el principal consejo sigue siendo el mismo: atención a la señalización y precaución en los tramos en obras o con accidentes recientes.