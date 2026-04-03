La dura advertencia de un neurocirujano de Alicante sobre los patinetes: "Hemos tenido bastantes casos de fallecimientos"

La escena se repite cada vez más en las urgencias: jóvenes, adultos… incluso niños, llegan tras sufrir un accidente en patinete eléctrico. Lo que parecía un simple desplazamiento urbano termina, en demasiados casos, en quirófano.

La advertencia no llega desde una campaña institucional ni desde una estadística fría. Llega directamente desde dentro de un hospital. Y el mensaje es claro.

Primeras multas en Alicante a usuarios de patinetes por incumplir la ordenanza / PILAR CORTÉS

“Estamos viendo traumatismos muy graves”

El doctor Víctor Fernández, Jefe de Sección de Neurocirugía del Hospital General de Alicante, ha lanzado una alerta pública a través de un vídeo difundido en redes sociales. “Estamos viendo un increíble aumento de accidentes de patinete eléctrico”, explica. Y no se trata de casos leves.

Desde su especialidad, atienden los traumatismos craneoencefálicos más severos. Pacientes que, en muchos casos, llegan derivados desde otros hospitales por la gravedad de las lesiones. “Tenemos ahora mismo ingresados más de cuatro pacientes, incluso niños, con fracturas de cráneo y hemorragias intracraneales”, detalla.

Velocidad, falta de casco y uso indebido

El problema, según explica el especialista, no es solo el vehículo, sino cómo se utiliza. Los patinetes alcanzan velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Un impacto a esa velocidad, especialmente sin protección adecuada, puede tener consecuencias devastadoras.

“El impacto a nivel craneal con cascos de muy baja calidad o directamente sin casco supone traumatismos muy graves”, advierte. En muchos casos, además, se circula por zonas no habilitadas o sin respetar las normas de tráfico, lo que multiplica el riesgo.

Un cambio preocupante en los accidentes

Durante años, los traumatismos graves estaban asociados principalmente a accidentes de coche o motocicleta. Sin embargo, el escenario ha cambiado. “Han crecido de una manera exponencial los accidentes por patinete eléctrico”, señala el neurocirujano.

Una evolución que preocupa especialmente a los profesionales sanitarios, que ven cómo este tipo de siniestros aumenta mientras la percepción de riesgo sigue siendo baja entre los usuarios.

El punto más duro del mensaje llega cuando se habla de las consecuencias. “Hemos tenido bastantes casos ya de fallecimiento”, reconoce el doctor.

Detrás de cada dato hay historias reales que pasan por quirófanos, unidades de cuidados intensivos y, en los peores casos, desenlaces irreversibles.

La Policía lleva a cabo controles de velocidad a patinetes en el IES Vicente Verdú de Elche / Héctor Fuentes

El gesto que puede marcar la diferencia

Frente a este escenario, los especialistas insisten en medidas básicas que pueden salvar vidas. El uso de un casco de calidad no es un complemento. Es, en palabras del propio médico, “la única barrera real entre un susto y una lesión cerebral irreversible”.

A eso se suma la necesidad de reducir la velocidad, respetar las normas de circulación y utilizar las vías habilitadas.

Un aviso que llega a tiempo

La movilidad urbana ha cambiado en los últimos años, y los patinetes eléctricos se han convertido en una opción habitual en muchas ciudades. Pero este cambio exige también una adaptación en la forma de utilizarlos.

El mensaje desde el hospital no busca alarmar, sino prevenir. Porque quienes atienden las consecuencias cada día tienen claro que muchas de estas lesiones podrían evitarse.

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Y la diferencia, en muchos casos, está en una decisión que se toma antes de subir al patinete.