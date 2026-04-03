"La ciudad más infravalorada del Mediterráneo": el mensaje viral que pone a Alicante en el mapa global

Alicante vuelve a colarse en el radar internacional gracias a las redes sociales. Esta vez ha sido The Timeless Traveler, una cuenta especializada en viajes con más de 180.000 seguidores en X, la que ha situado a la ciudad en el centro de la conversación al describirla como “posiblemente la ciudad más infravalorada del Mediterráneo”.

El mensaje no ha pasado desapercibido. Acompañado de imágenes evocadoras, el creador la define como “una joya costera bañada por el sol, donde un imponente castillo en lo alto de una colina domina paseos marítimos bordeados de palmeras y aguas turquesas. Un lugar perfecto para mí”. Una visión que, para muchos, conecta directamente con la esencia de Alicante: el castillo de Santa Bárbara vigilando la ciudad, la Explanada y sus palmeras, y el Mediterráneo como telón de fondo.

Debate entre los usuarios

Sin embargo, el calificativo de “infravalorada” ha generado debate entre los usuarios. Algunos seguidores coinciden plenamente con esa idea y destacan la calidad de vida de la ciudad. “Estuve el pasado noviembre, es realmente hermosa, con bulevares y un mar limpio”, comentaba un usuario. Otros van más allá: “La calidad de vida es real”, apuntaba otra seguidora, reforzando una percepción cada vez más extendida entre quienes conocen la ciudad más allá del turismo de temporada.

También hay quien subraya el atractivo gastronómico y la experiencia local. “Me encantan nuestras visitas a Alicante, hay lugares deliciosos para comer”, señalaba otro comentario, poniendo el foco en uno de los puntos fuertes de la ciudad: su oferta culinaria ligada al producto mediterráneo.

Pero no todos comparten la etiqueta de “infravalorada”. Algunos usuarios recuerdan que Alicante forma parte de la Costa Blanca, uno de los destinos turísticos más potentes de Europa. “¿Infravalorada? Es la ciudad más grande de la Costa Blanca, una de las zonas más visitadas del continente”, apuntaba otro usuario. En esa misma línea, hay quien considera que el turismo masivo ya forma parte de la realidad de la ciudad.

Alex Domínguez

Más allá del debate, el mensaje refleja una cuestión de fondo: Alicante no siempre aparece en las listas de grandes destinos mediterráneos junto a ciudades como Barcelona, Roma o Niza, pese a contar con muchos de los elementos que buscan los viajeros internacionales. Esa aparente “segunda línea” es, precisamente, lo que algunos consideran su mayor atractivo.

También han surgido comentarios más críticos o irónicos, desde quienes señalan que algunas imágenes del vídeo no corresponden exactamente a Alicante hasta quienes consideran que el calor en verano puede ser un inconveniente.

Lo que sí parece claro es que Alicante sigue despertando interés. “Es uno de mis destinos para este año”, escribía otro usuario, mientras otros ofrecían incluso hacer de guía local a futuros visitantes. Una señal de que, más allá de etiquetas, la ciudad sigue generando deseo de viaje.

En un momento en el que las decisiones turísticas están cada vez más influenciadas por redes sociales y creadores de contenido, este tipo de menciones refuerzan la visibilidad internacional de Alicante. Y, quizá, alimentan una idea que muchos locales llevan tiempo defendiendo: que su ciudad, sin hacer demasiado ruido, tiene mucho más que ofrecer de lo que a menudo se reconoce.