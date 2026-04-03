De las dudas al silencio en las comparecencias políticas por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Tras las dos reuniones iniciales de la comisión de investigación por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante, está previsto que las próximas sesiones en el Ayuntamiento incluyan las primeras comparecencias, tanto técnicas como políticas. Los interrogatorios, al contrario que en las Cortes, serán de carácter voluntario, lo que deja en el aire la presencia de algunos de los dirigentes que formaron parte de la tramitación de Les Naus.

En concreto, la comisión plantea llamar a "declarar" a Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante cuando arrancó el proceso previo a la enajenación de la parcela; Natxo Bellido, exportavoz del tripartito y concejal de Contratación entre 2015 y 2017; Sofía Morales, concejala de Patrimonio durante medio año, tras romperse el tripartito; Carlos Castillo, el primer concejal de los gobiernos de Barcala al frente de Patrimonio; y a sus sucesoras en el cargo: María Dolores Padilla y Mari Carmen de España.

En declaraciones a INFORMACIÓN, el exalcalde socialista Echávarri ha manifestado que por ahora no ha recibido ninguna citación, por lo que valorará su presencia o no en la comisión una vez reciba la llamada del organismo. Misma respuesta que la proporcionada a este diario por la popular María Dolores Padilla, actual subdirectora del Teatro Principal, quien también asegura no tener constancia oficial de que se requiera su presencia, más allá de lo publicado en los medios de comunicación.

Más colaborador, en cambio, se han mostrado el exportavoz de Compromís Natxo Bellido, quien ha confirmado que tiene la intención de acudir a la reunión en la que se prevé su comparecencia, el próximo 11 de mayo. En la misma línea, el exedil popular Carlos Castillo ha confirmado su presencia "salvo alguna incompatibilidad de agenda", pero ha incidido en que no tiene "ningún inconveniente" en presentarse ante el organismo. Por su parte, la socialista Sofía Morales ha dejado la decisión en manos de la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló: "Me reuniré con ella y haré lo que me diga, aunque yo no tengo problema", ha afirmado.

Por otro lado, la única representante del actual gobierno de Luis Barcala llamada a declarar en esta primera ronda de comparecencias políticas, Mari Carmen de España, guarda silencio sobre sus intenciones. Este diario se ha puesto en contacto tanto con ella como con el gabinete de Prensa del Ayuntamiento, sin recibir respuesta alguna sobre su participación. No obstante, su ausencia resultaría extraña dado el ejercicio de "transparencia" del que están presumiendo los populares desde que INFORMACIÓN destapara las polémicas adjudicaciones. De hecho, en una sesión futura, se contempla la participación del propio alcalde, a petición del grupo del PP.

Más interrogatorios

Por ahora, ya se han fijado las tres próximas sesiones de la comisión. La primera será el próximo lunes 13 de abril, en la que se citará a la actual jefa de servicio de Patrimonio, junto a otros cinco técnicos que han tenido responsabilidades en la enajenación de la parcela pública en La Condomina, sobre la que posteriormente se construyó el polémico residencial.

Entre ellos, se encuentran los responsables de elaborar el pliego y otros intervención durante el proceso. Un grupo en el que figura Francisco Nieto, arquitecto municipal que es propietario de una de las viviendas protegidas de Les Naus, lo que ha llevado al Ayuntamiento a abrirle un expediente y a apartarle de sus responsabilidades en el equipo del Plan General, siendo sustituido por un arquitecto de Infraestructuras.

En la segunda de las sesiones, fijada para el 24 abril, se llamará a comparecer a más técnicos municipales, incluida Elsa Lloret, la arquitecta del Ayuntamiento que también cuenta con una vivienda protegida en Les Naus que es, a su vez, pareja del funcionario autonómico suspendido de empleo y sueldo por la Generalitat por facilitarle el visado de manera presuntamente irregular. A la funcionaria, el gobierno municipal también le ha abierto un expediente y le ha dado órdenes para que se abstenga de intervenir en cualquier expediente relacionado con viviendas protegidas.

Por último, la tercera sesión de comparecencias está prevista para el lunes 11 de mayo. La primera de las citaciones será la de María Pérez-Hickman, la que fuera directora general del Ayuntamiento de Alicante, que continúa como jefa de servicio de Contratación, y que tiene a dos hijos y a un sobrino entre los vecinos de Les Naus.

Es en esa ocasión en la que se espera contar con Echávarri, Bellido, Morales, Castillo, Padilla y De España. Sobre la mesa siguen de momento otras posibles comparecencias, incluida la de Rocío Gómez, que tuvo que dimitir como concejala del Ayuntamiento de Alicante tras desvelar este diario que figuraba entre las propietarias del polémico residencial. Tampoco se ha puesto fecha, por ahora, a la comparecencia del alcalde, Luis Barcala, quien se ha ofrecido a acudir después de que la oposición reclamase su presencia.