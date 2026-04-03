De la intimidad del Pla al corazón de Alicante: la Sentencia de Jesús abre el Viernes Santo

En la intimidad del barrio del Pla, desde la calle Haroldo Parres, la Cofradía de la Sentencia de Jesús preparaba desde bien temprano la imagen con la que cada Viernes Santo, día de Pasión, procesiona hasta el centro de Alicante.

En su día grande, el paso aguardaba en la calle desde las 8 horas, listo para una salida, que se ha producido pasadas las 10:15. Todo ello en la calidez de un barrio que ha reunido a vecinos y cofrades para iniciar el recorrido con la marcha La Esperanza de María, interpretada por la Agrupación Musical Virgen del Sufragio de Benidorm.

Antes, se ha vivido uno de los momentos más entrañables de la mañana: la primera llamada, el toque de martillo que ha corrido a cargo de Vicente Sobrino, uno de los fundadores de la cofradía.

La primera parada ha tenido lugar a escasos metros, en la parroquia de la Inmaculada del Pla, donde el paso permanece durante el resto del año. Allí se ha procedido a la primera lectura de la sentencia, a cargo del miembro de la cofradía Rafael Rodríguez, una labor que desempeña desde 2010, con una única interrupción por motivos de salud.

la Sentencia de Jesús abre el Viernes Santo / Pilar Cortés

"Juzgo, sentencio y condeno..."

"En el día de hoy yo, Poncio Pilato, representante del imperio romano, juzgo, sentencio y condeno a pena de muerte al Cristo Nazareno", reza un fragmento del texto, desplegado desde un pergamino que Rodríguez ha custodiado durante todo el recorrido.

Tras esta primera parada, la segunda llamada para reanudar la marcha ha sido realizada por el párroco de la Inmaculada del Pla, D. Harold Mauricio Delgado Gutiérrez. El itinerario ha continuado hasta la parroquia de la Misericordia, en el entorno de Las Cigarreras, donde la sentencia ha vuelto a ser proclamada.

Marcha ligera

Pasadas las 13:20 horas, el paso de la Sentencia de Jesús ha hecho su aparición en la Rambla, ya en Carrera Oficial, acompañado por la marcha Mujer Verónica. Al llegar a la tribuna de autoridades, el silencio se ha hecho nuevamente presente para la tercera lectura de la sentencia, esta vez ante un público mucho más numeroso.

Y es que los casi 20 grados de temperatura y un sol agradable han animado a que las calles del centro se llenen para contemplar el paso.

A continuación, la procesión ha encarado el último tramo por la calle Altamira, donde, como es habitual, el trono ha avanzado a marcha militar hasta alcanzar la Plaza del Ayuntamiento, poniendo así el punto final de la primera y única procesión del Viernes Santo en horario de mañana en Alicante.