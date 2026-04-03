Mercado Central y Lo millor de la terreta responden a Alfonso el Sabio tras el frustrado salto a Especial

Más voces en un conflicto que crece. El conflicto en torno a la fallida subida a categoría Especial de la hoguera Alfonso el Sabio sigue sumando capítulos. Tras el comunicado de la comisión, emitido el pasado miércoles en el que denunciaba un "bloqueo institucional", y la posterior respuesta de la Federació de Fogueres apelando al "interés común", ahora han sido la hoguera Mercado Central y la barraca Lo millor de la terreta quienes han decidido pronunciarse públicamente.

Ambas entidades, directamente implicadas en la disputa por el espacio en el distrito, han respondido con sendos comunicados en los que rebaten algunas de las afirmaciones de Alfonso el Sabio y defienden su posición en un conflicto que, lejos de apaciguarse, se intensifica.

Mercado Central niega irregularidades

Desde la hoguera Mercado Central aseguran en un comunicado que han mantenido hasta ahora "una postura de respeto, discreción y silencio", pero que se han visto obligados a intervenir ante lo que califican como "informaciones inexactas, calumnias y manifestaciones alejadas de la realidad".

En el escrito remitido a los medios de comunicación desmienten uno de los puntos señalados por Alfonso el Sabio, que cuestionaba la utilidad de las reuniones mantenidas con la Federació de Fogueres y la Concejalía de Fiestas. "Queremos desmentir de manera rotunda la afirmación de que nunca hemos sido citados ni informados por la Federación de Fogueres", subrayan, detallando incluso un calendario de encuentros celebrados desde julio de 2025.

Uno de los aspectos más controvertidos para la comisión es la ocupación del distrito en disputa. Frente a la denuncia de Alfonso el Sabio, que hablaba de uso irregular de su distrito histórico, Mercado Central rechaza esta acusación. "Rechazamos categóricamente la acusación de estar ocupando una zona de manera ilegal", afirmando que se trata de "un acuerdo histórico, documentado y plenamente reconocido" vigente desde hace más de dos décadas.

Choque por el uso del espacio y el modelo de fiesta

La comisión también cuestiona el trasfondo de la reclamación de Alfonso el Sabio, vinculándola a un "evidente interés económico" más que a un trasfondo patrimonial. En esta línea, advierten de que las propuestas planteadas por la hoguera vecina implicarían "eliminar una barraca como Lo millor de la terreta, con más de 40 años de arraigo", así como introducir nuevas estructuras con fines recaudatorios.

Además, aseguran que han intentado alcanzar soluciones intermedias, incluso asumiendo posibles perjuicios, pero que estas fueron rechazadas. "Hemos mostrado empatía y voluntad de colaboración desde el primer momento", aunque denuncian que la postura de Alfonso el Sabio ha sido "firme e inamovible".

Lo millor de la terreta reivindica su arraigo histórico

Por su parte, la barraca Lo millor de la terreta ha querido poner el foco en su trayectoria en el espacio afectado. "Tras más de 40 años plantando de manera ininterrumpida en esta ubicación, esta calle no es un espacio circunstancial para nosotros: es nuestra casa", señalan.

La entidad rechaza la idea de que se trate de un espacio recuperable, como defendía Alfonso el Sabio en su comunicado. "No tiene sentido hablar de ‘recuperar’ un espacio cuando, en nuestro caso, se trata de una ubicación consolidada durante más de cuatro décadas". Asimismo, denuncian la incertidumbre generada en los últimos meses. "Más de 300 personas han vivido una situación de gran incertidumbre al ver cómo se ponía en cuestión, de forma repentina, el lugar donde llevamos toda una vida haciendo fiesta"

La barraca también muestra su preocupación por el posible cambio de uso del espacio, en línea con lo apuntado por Mercado Central. "Resulta preocupante que se haya planteado destinar nuestra ubicación histórica a la instalación de un racó joven", advierten, alertando de los problemas de convivencia que podría generar.

En este sentido, defienden que la búsqueda de financiación es legítima, pero con límites. "No puede hacerse a costa de desplazar una barraca histórica ni poniendo en riesgo el equilibrio y la esencia de la Fiesta". La barraca celebra que, por ahora, se mantenga su ubicación. "Se ha impuesto el sentido común y podremos seguir en nuestra ubicación".

Un conflicto sin respuesta del Ayuntamiento

Estas nuevas respuestas se suman al conflicto iniciado tras un comunicado emitido por la hoguera Alfonso el Sabio, que denunció el pasado miércoles un trato desigual que les impedía plantar en Especial y recuperar su distrito. Por su parte, la Federació de Fogueres defendió su papel de mediación y recordó que "la fiesta no puede sostenerse si cada comisión actúa únicamente en función de su propio interés".

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Alicante, señalado por todas las partes como actor clave en cuestiones de permisos y seguridad, continúa sin pronunciarse, pese a las preguntas realizadas por este medio. Por el momento, la Federació de Fogueres ha convocado una reunión el próximo miércoles 8 de abril con las partes implicadas para tratar el asunto y aseguran que el conflicto se abordará también en la próxima asamblea ordinaria del ente festero.

La situación, con varias comisiones implicadas y posiciones cada vez más enfrentadas, sigue abierta a la espera de una solución que permita reconducir una de las mayores crisis recientes en las Hogueras.