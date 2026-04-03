Procesiones de Viernes Santo en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy

La Semana Santa de Alicante 2026 celebra hoy el Viernes Santo con cuatro procesiones que podrás ver por las calles de la ciudad, que son las siguientes:

Cofradía de la Sentencia de Jesús

La Cofradía de la Sentencia de Jesús de Alicante inicia su procesión desde la calle Haroldo Parres, con la lectura pública de la sentencia de Jesús. El recorrido continúa hacia la parroquia de la Misericordia y la Carrera Oficial, repitiendo la lectura. Fundada en 2002, la cofradía revive una tradición del siglo XIX con luz, solemnidad y fuerza narrativa.

Salida: Calle Haroldo Parres, 10.15 horas

Recorrido: Calle Haroldo Parres, Gonzalo Mengual, Padre Esplá, Plaza de Pío XII, Suárez Llanos, Adolfo Blanch, Hospital Viejo, Plaza Sta. Teresa, Plaza de España, Calderón, Alfonso El Sabio, López Torregrosa, Rambla, Venia (13.30 horas), Rambla, Altamira, Ayuntamiento (14.15 horas)

Puntos recomendados: Encuentro en la plaza del Hospital Viejo, en la Carrera Oficial lectura de la Sentencia y calle Altamira al son de marchas ligeras

Imágenes titulares:

Paso de la Sentencia de Jesús. Conjunto Escultórico (2002), obra de García Mengual

Rafa Arjones

Hermandad Penitencial Mater Desolata

La Hermandad Penitencial Mater Desolata abre la Procesión del Santo Entierro desde la parroquia de San José, transmitiendo recogimiento. Este 2026 estrena una nueva cartela, reforzando tradición, arte y arraigo.

Salida: P. S. José de Carolinas, 17.45 horas

Recorrido: P. S. José de Carolinas, Garbinet, Garbinet, Viravens, Viravens, San Carlos, Sevilla, Hospital Viejo, Pl. Misericordia, Díaz Moreu, Díaz Moreu, San Vicente, Alfonso El Sabio, López Torregrosa, Rambla, Venia (21.40 horas), Mayor, Muñoz, Abad Penalva (22.30 horas)

Puntos recomendados: Salida de la Iglesia, estación de Penitencia en la Parroquia de la Misericordia y encuentro con el Cristo Yacente en San Nicolás

Imágenes titulares:

Mater Desolata (1948). La desolación de la Virgen ante la Cruz vacía, obra de Juan Giner Masegosa

Santísimo Cristo de la Expiración y del Espíritu Santo (2018), obra de José María leal Bernáldez

Jose Navarro

Hermandad del Santo Sepulcro

La Hermandad del Santo Sepulcro de Alicante forma parte de la Procesión del Santo Entierro con su Cristo Yacente, combinando tradición y novedades como un chasis renovado que le permitirá "levitar" y un recorrido recuperado por la avenida de la Constitución. Fundada en 1943, mantiene emoción, solemnidad y arraigo en Alicante

Salida: Concatedral de San Nicolás, 20.45 horas

Recorrido: Concatedral de San Nicolás, San Cristóbal, Pirmo de Rivera, Alfonso El Sabio, Constitución, Venia (22.05 horas), Mayor, Muñoz, Concatedral (22.45 horas)

Puntos recomendados: Salida de la procesión por la puerta de la concatedral, subida de la procesión por la calle Labradores y paso del cortejo por Carrera Oficial

Imágenes titulares:

Santísimo Cristo Yacente (1943), de la Escuela Valenciana

Semana Santa 2026: Cofradía Nuestra Señora de la Soledad / Jose Navarro

Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María

La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María cierra la Procesión del Santo Entierro en Alicante, recorriendo la ciudad con solemnidad y recogimiento. La Virgen, custodiada por cofades, damas de mantilla y autoridades, combina tradición y emoción. Este año recibe la "Gran Cruz de Oro", reforzando su legado

Salida: Basílica de Santa María, 20.30 horas

Recorrido: Basílica de Santa María, Pl. Stma Faz, Mayor, Abad Penalva, San Cristóbal, Primo de Rivera, Alfonso El Sabio, Constitución, Venia (22.30 horas), Plaza Stma. Faz, Mayor, Villavieja (23.15 horas)

Puntos recomendados: Salida procesional desde la Basílica de Santa María, tránsito de la procesión por las calles de Villavieja, Mayor y Labradores y Carrera Oficial

Imágenes titulares