El restaurante de Alicante que ha sorprendido a Cocituber: “No he probado un arroz al horno tan rico”

Hay platos que no necesitan artificios para conquistar. Basta con una receta de siempre, buen producto y fuego lento. Y eso es exactamente lo que ha encontrado Cocituber en uno de esos restaurantes que sobreviven al paso del tiempo sin perder su esencia.

El creador de contenido gastronómico ha puesto el foco en un rincón del interior de la provincia de Alicante donde, según muchos, se prepara uno de los mejores arroces al horno. Y tras probarlo, su reacción ha sido clara. “No he probado nunca un arroz al horno tan rico”, sentencia en su vídeo.

Un restaurante con más de un siglo de historia

El lugar en cuestión es La Venta La Montaña, un establecimiento con raíces profundas en la tradición local. Abierto en 1910, este restaurante de Benimantell ha sabido mantener intacto ese espíritu de cocina de pueblo que cada vez resulta más difícil de encontrar. De hecho, uno de los aspectos que más destaca el propio Cocituber es precisamente ese.

“Se están perdiendo todas estas cosas de los pueblos”, comenta durante la visita.

Mucho más que arroz: una experiencia completa

Aunque el arroz al horno es el gran protagonista, la experiencia comienza mucho antes de que llegue a la mesa.

El menú arranca con platos que evocan directamente la cocina tradicional alicantina: ensalada de pimientos con bacalao, alcachofas en su punto, embutidos del Valle de Guadalest y patatas fritas caseras.

Pero hay un plato que casi roba el protagonismo al arroz.

L’Olleta de Blat se elabora con trigo, legumbres, embutidos y verduras. / INFORMACIÓN

La sorpresa inesperada: la olleta de blat

Antes del arroz, llega la olleta de blat, un guiso contundente elaborado con trigo, alubias, carne y verduras. Un plato de origen humilde que, según Cocituber, se convierte en uno de los grandes descubrimientos de la visita. “Esto es el mejor guiso que me he tomado en muchísimo tiempo”, asegura.

Una afirmación que no es menor viniendo de alguien acostumbrado a recorrer bares y restaurantes de toda España.

El arroz al horno que lo cambia todo

Y entonces llega el plato estrella. El arroz al horno que sirve la casa sigue la receta tradicional: caldo de cocido, garbanzos, panceta, carne de cerdo, pollo, embutido, morcilla, patata, tomate y la característica cabeza de ajo.

Un plato de aprovechamiento convertido en icono gastronómico. “Esto es otro rollo”, resume el creador. Más allá de si es o no el mejor arroz al horno de Alicante, lo que deja claro es que está en otro nivel.

Foto aérea del pueblo de Benimantell. / INFORMACIÓN

Calidad, tradición… y precio que sorprende

Otro de los puntos que refuerzan la experiencia es la relación calidad-precio. La cuenta final, de 102,70 euros para toda la experiencia, termina de redondear una visita que Cocituber califica con un notable alto. “La nota va a ser muy alta… le pongo un 9”, concluye.

Un fenómeno que va más allá del vídeo

El impacto de este tipo de contenidos no es menor. Cada vez son más los restaurantes que ven cómo su popularidad se dispara tras aparecer en vídeos virales.

En este caso, la combinación de tradición, producto y autenticidad conecta directamente con lo que muchos buscan hoy: experiencias reales, sin postureo y con sabor a origen.

Y en ese camino, lugares como La Venta La Montaña no solo resisten. También se convierten en destino.

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Porque a veces, el mejor plan no está en la última tendencia… sino en una mesa de madera, un plato de arroz al horno y una receta que lleva más de cien años viva.