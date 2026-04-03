El SAMU de Playa de San Juan, sin médico en pleno Viernes Santo

La unidad SAMU ubicada en la avenida Locutor Vicente Hipólito, encargada de atender este Viernes Santo las emergencias en Sant Joan d’Alacant y la zona de la playa de San Juan, se encuentra sin médico, según han denunciado a este diario fuentes sanitarias.

En esta unidad presta servicio un segundo técnico conductor que, junto al enfermero, asume las funciones propias de un SAMU. Las mismas fuentes advierten de que, en caso de emergencia, deberán movilizarse unidades desde Alicante o San Vicente (si se encuentran disponibles), lo que implicaría una demora en la asistencia y que otra zona quede descubierta.

La situación se produce en plena Semana Santa, un periodo especialmente complejo debido al incremento de desplazamientos y, en consecuencia, de accidentes y otros episodios que requieren intervención sanitaria urgente.

Según la previsión de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Provincia de Alicante (APHA), desde este jueves y hasta el domingo se espera una ocupación hotelera del 91,6 % en la playa de San Juan. A ello se suma el aumento de población por la llegada de Madrid y otros puntos de España con segunda residencia en la zona, que ya llevan varios días en el litoral.

Unidades SAMU en Alicante / Áxel Álvarez

Las fuentes consultadas alertan de una "desorganización de las bases y caos con el personal de las ambulancias", una situación que, aseguran, se arrastra desde hace tres años y que pone en riesgo la atención de emergencias, agravándose especialmente en periodos vacacionales y estivales.

Una situación que no es nueva

En 2025 ya se advirtió de que el 40 % de las unidades SAMU que operaban en la provincia lo hacían sin médico. Una circunstancia que puede tener consecuencias críticas, dado que en situaciones de urgencia cada minuto resulta determinante.

Cabe recordar que hace unos días un vecino de Llíber falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, sin que el equipo sanitario pudiera reanimarlo, ya que la ambulancia tardó más de lo deseado en llegar al carecer de tablet de geolocalización.

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Asimismo, el pasado año murió una joven de 24 años en su domiciliode la pedanía oriolana de Rincón de Bonanza. Según denunciaron sus familiares, el SAMU tardó 40 minutos en acudir, llegando incluso antes agentes de la Policía Nacional.