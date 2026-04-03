La Aemet lo deja claro: sol y más calor en Alicante para el puente de Semana Santa

La provincia de Alicante afronta este viernes 3 de abril, Viernes Santo, con una jornada plenamente estable y marcada por el predominio del sol, en un contexto meteorológico muy favorable para los actos de Semana Santa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos poco nubosos o despejados, sin riesgo de precipitaciones y con una evolución térmica que apunta a un ambiente cada vez más suave durante el fin de semana.

Para hoy, el tiempo estará dominado por los cielos despejados en prácticamente toda la provincia. Las temperaturas mínimas descienden ligeramente, por lo que el amanecer volverá a ser fresco en puntos del interior, mientras que las máximas subirán en esas comarcas y apenas variarán en el litoral. El viento soplará flojo y variable, con algunos intervalos de componente norte moderado a primeras horas y régimen de brisas en la costa.

De cara al sábado 4 de abril, la situación será muy similar, incluso más estable. La Aemet prevé cielo despejado en toda la provincia, con temperaturas en ascenso o sin cambios, lo que dejará un ambiente más templado en las horas centrales del día. El viento seguirá siendo flojo y variable, con brisas en el litoral, sin elementos adversos que alteren la jornada.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, seguirá la misma línea de estabilidad, con cielos despejados y temperaturas en ascenso. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente sur durante la tarde y algunos intervalos moderados en el litoral, en una jornada que mantendrá el ambiente plenamente primaveral en el conjunto de la provincia.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por la estabilidad y el predominio del sol, con un ambiente cada vez más suave conforme avancen los días. Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será plenamente estable, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados, con un amanecer algo más fresco y una sensación térmica mínima en torno a los 7 grados. El viento soplará flojo, con predominio de la componente norte a primera hora y brisas durante el día.

El sábado 4 de abril continuará el tiempo estable, con cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas subirán ligeramente, con valores entre los 10 y los 20 grados, en un ambiente más templado y claramente primaveral. El viento será flojo y variable, con brisas en el litoral.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, seguirá la misma tendencia, con sol y ausencia de lluvias. Las temperaturas volverán a subir ligeramente, situándose entre los 11 y los 21 grados, consolidando un ambiente suave y muy agradable en la capital alicantina. El viento será flojo, con predominio de la componente sureste durante la tarde.

El tiempo en Elche

En Elche, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por el tiempo estable, el predominio del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas, dejando un ambiente cada vez más cálido.

Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será tranquila, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados, con un ambiente suave durante el día. El viento soplará flojo, con predominio de la componente norte a primera hora y giro posterior a sureste.

El sábado 4 de abril continuará la estabilidad, con sol durante toda la jornada. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando valores entre los 8 y los 22 grados, en un día claramente primaveral. El viento será flojo y variable.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, mantendrá la misma tendencia, con cielos despejados y temperaturas en ascenso, situándose entre los 9 y los 23 grados. El ambiente será cálido en las horas centrales, con viento flojo y predominio de la componente sureste durante la tarde.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por la estabilidad, con cielos despejados y temperaturas en ascenso progresivo, dejando un ambiente muy agradable en el litoral.

Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será tranquila, con sol durante todo el día y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados, con un ambiente suave y agradable. El viento soplará flojo de componente este y sureste.

El sábado 4 de abril continuará el tiempo estable, con cielos despejados y temperaturas ligeramente más altas, situándose entre los 12 y los 18 grados. El ambiente será templado durante el día, con viento flojo de componente sur.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, seguirá la misma tendencia, con sol y temperaturas en ascenso, alcanzando valores entre los 13 y los 19 grados. El viento soplará flojo de componente sur y sureste, manteniendo una sensación térmica agradable en todo el litoral.

El tiempo en Elda

En Elda, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por la estabilidad, el predominio del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas, con contrastes entre el fresco del amanecer y el ambiente más cálido del mediodía.

Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será estable, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados, aunque la sensación térmica podrá bajar hasta los 5 grados a primera hora, dejando un inicio de día fresco. El viento será flojo y variable.

El sábado 4 de abril continuará el tiempo estable, con sol durante toda la jornada. Las temperaturas subirán ligeramente, situándose entre los 7 y los 22 grados, en un ambiente claramente primaveral. El viento soplará flojo de componente sur.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, seguirá la misma tendencia, con cielos despejados y temperaturas en ascenso, alcanzando valores entre los 8 y los 23 grados. El ambiente será cálido en las horas centrales, con viento flojo y predominio de la componente sur, manteniendo la estabilidad en el interior.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por la estabilidad, el predominio del sol y temperaturas suaves, con un ambiente cada vez más agradable conforme avancen los días.

Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será estable, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados, con un ambiente suave durante el día y una sensación térmica en torno a los 11 grados a primera hora. El viento soplará flojo de componente norte, girando a sureste.

El sábado 4 de abril continuará el tiempo estable, con sol durante toda la jornada. Las temperaturas se mantendrán en valores similares, entre los 10 y los 19 grados, en un día agradable. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente sureste.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, seguirá la misma tendencia, con cielos despejados y temperaturas en ligero ascenso, alcanzando valores entre los 11 y los 20 grados. El viento soplará flojo de componente sureste, manteniendo un ambiente suave y estable en todo el litoral sur.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por la estabilidad, el predominio del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas, dejando un ambiente cada vez más cálido.

Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será tranquila, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 22 grados, con una sensación térmica mínima en torno a los 8 grados al amanecer. El viento soplará flojo de componente este y sureste.

El sábado 4 de abril continuará el tiempo estable, con sol durante toda la jornada. Las temperaturas subirán de forma clara, alcanzando valores entre los 8 y los 24 grados, en un ambiente plenamente primaveral. El viento será flojo y variable.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, mantendrá la misma tendencia, con cielos despejados y temperaturas en ascenso, situándose entre los 9 y los 25 grados. El ambiente será cálido en las horas centrales, con viento flojo y predominio de la componente sureste durante la tarde.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por la estabilidad, el predominio del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas, con un ambiente cada vez más templado durante el día.

Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será estable, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 19 grados, con una sensación térmica similar y un ambiente fresco a primera hora. El viento soplará flojo de componente sur y este.

El sábado 4 de abril continuará el tiempo estable, con sol durante toda la jornada. Las temperaturas subirán ligeramente, situándose entre los 7 y los 21 grados, en un día claramente primaveral. El viento será flojo y variable.

El Domingo de Pascua, 5 de abril, seguirá la misma tendencia, con cielos despejados y temperaturas en ascenso, alcanzando valores entre los 9 y los 23 grados. El ambiente será más suave en el interior, con viento flojo y predominio de la componente sur durante la tarde.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el fin de semana de Semana Santa estará marcado por la estabilidad, el predominio del sol y un ascenso progresivo de las temperaturas, con un ambiente cada vez más agradable en el litoral norte.

Este Viernes Santo, 3 de abril, la jornada será tranquila, con cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados, con un ambiente suave durante el día. El viento soplará flojo de componente norte a primeras horas, girando a este y sureste.

El sábado 4 de abril continuará el tiempo estable, con cielos despejados durante toda la jornada. Las temperaturas subirán ligeramente, situándose entre los 9 y los 21 grados, en un día templado. El viento será flojo y variable, con predominio de la componente sur en las horas centrales.

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El Domingo de Pascua, 5 de abril, mantendrá la misma tendencia, con sol y temperaturas en ascenso, alcanzando valores entre los 10 y los 22 grados. El viento soplará flojo de componente sur, con intervalos moderados en el litoral y rachas que podrán alcanzar los 50 km/h, aportando algo más de movimiento al ambiente junto al mar.