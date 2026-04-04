Alicante proyecta ampliar su planta de residuos y crear tres nuevos ecoparques

El Ayuntamiento de Alicante avanza en la definición de su futuro modelo urbano con la elaboración del Plan General Estructural (PGE), un documento clave que marcará el desarrollo de la ciudad durante las próximas décadas. Entre sus principales líneas estratégicas figura la ampliación de la planta municipal de tratamiento de residuos y la construcción de tres nuevos ecoparques en Montemar, Rabasa y El Pintat.

El equipo de Gobierno ha iniciado un proceso participativo para dar a conocer el borrador del PGE, considerado el instrumento urbanístico más relevante de los últimos 39 años. Este plan establece las bases para el crecimiento social y económico de la ciudad, así como la planificación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años.

Tras la celebración de las primeras mesas temáticas, centradas en infraestructura verde y movilidad, el próximo encuentro tendrá lugar el 7 de abril a las 17:30 horas en Puerta Ferrisa. En esta sesión se abordará la planificación de dotaciones y servicios, incluyendo la estrategia de gestión de residuos.

El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha subrayado la importancia de este ámbito: "La adecuada gestión de residuos es fundamental para la sostenibilidad urbana, la salud pública y la preservación del entorno". Además, ha destacado que el plan contempla tanto la ampliación de las infraestructuras existentes como la implantación de sistemas innovadores y sostenibles orientados a reducir el impacto ambiental, impulsar la economía circular y mejorar la calidad de vida.

En la actualidad, Alicante cuenta con una planta municipal de tratamiento, ecoparques en Aguamarga y Villafranqueza, y una red de contenedores para la recogida selectiva de papel, vidrio, envases y residuos orgánicos, a lo que se suman instalaciones privadas vinculadas a la actividad industrial.

Acciones

El nuevo PGE propone reforzar este sistema mediante varias actuaciones. Entre ellas, destaca el aumento de la capacidad de la planta municipal para responder a la demanda futura y mejorar los procesos de separación, reciclaje y valorización energética. Asimismo, se plantea la creación de una red de ecoparques integrada en la trama urbana, con nuevos espacios accesibles y cercanos a la ciudadanía, destinados a la recogida de residuos voluminosos, electrónicos, orgánicos y especiales.

El plan también pone el acento en la integración paisajística y ambiental de estas infraestructuras, con el objetivo de minimizar impactos visuales, acústicos y ecológicos, especialmente en zonas periurbanas y próximas a espacios verdes. A ello se suma la incorporación de soluciones sostenibles como el compostaje urbano, la valorización energética controlada y sistemas inteligentes de gestión que optimicen las rutas de recogida y reduzcan emisiones.

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Por último, se contempla la conexión de estos equipamientos con la movilidad sostenible, facilitando el acceso peatonal, ciclista y en transporte público para fomentar su uso por parte de la ciudadanía.