La solemnidad del Santo Entierro se impone en el Viernes Santo de Alicante

Si algo caracteriza al Viernes Santo es su solemnidad, y la Semana Santa de Alicante volvió a demostrarlo. La tarde-noche del Día de Pasión, marcada por la procesión del Santo Entierro, ha dejado la participación de la Hermandad Penitencial Mater Desolata, la Hermandad del Santo Sepulcro y la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María. Todas ellas, con sus cofrades, costaleros, nazarenos y damas de mantilla, han convertido las calles de la ciudad en un escenario de recogimiento y penitencia.

La primera en ponerse en la calle ha sido la Hermandad Penitencial Mater Desolata, alrededor de las 17:45 horas. Pese a no ser de las más multitudinarias de Alicante, cuenta con un profundo arraigo en el barrio de Carolinas, donde es especialmente querida y reconocida. Y es que ha sido la encargada de abrir los cortejos procesionales de la tarde del Viernes Santo, tras la salida matinal del paso de la Sentencia de Jesús.

Semana Santa en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad Penitencial Mater Desolata en el Viernes Santo / Pilar Cortés

Hermandad Penitencial Mater Desolata

La primera imagen en cruzar la puerta grande de la parroquia de San José fue la Mater Desolata, que representa la desolación de la Virgen ante la cruz vacía, portada a hombro por cerca de una treintena de costaleros, ataviados con túnicas rojas y el blanco del tercerol. A continuación, hizo su salida el Santísimo Cristo de la Expiración y del Espíritu Santo. El recorrido, uno de los más extensos de la Semana Santa alicantina, ha dejado estampas conmovedoras, como su paso por la calle López Torregrosa, cuya estrechez intensificaba el sonido de las marchas procesionales.

Semana Santa en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad Penitencial Mater Desolata en el Viernes Santo /

Tras cerca de cinco horas de recorrido, la procesión ha culminado en la Concatedral de San Nicolás, donde ha tenido lugar el esperado encuentro con el Cristo Yacente. Cabe destacar que este año la hermandad ha incorporado una nueva cartela al paso del Cristo.

Hermandad del Santo Sepulcro

Una de las procesiones más esperadas del Viernes Santo por su significado es la de la Hermandad del Santo Sepulcro, con la imagen del Santísimo Cristo Yacente, ya descendido de la cruz. A diferencia de otras, su trono avanza sobre ruedas, sin restar un ápice de solemnidad al conjunto. Su salida ha tenido lugar desde la Concatedral de San Nicolás, ante una gran expectación de fieles y visitantes que se encontraron con este momento cargado de simbolismo.

Semana Santa en Alicante 2026: Procesión de la Hermandad del Santo Sepulcro / Pilar Cortés

Ya en la calle, el paso ha recuperado este año su recorrido por la avenida de la Constitución, una vía que la propia hermandad considera especialmente significativa y que ha querido reincorporar. El paso por este punto ha despertado una notable emoción entre sus miembros. Previamente, en las estrechas calles del casco antiguo, numerosos asistentes alzaban sus móviles para capturar imágenes o conservar en vídeo la sobrecogedora estampa del cortejo, acompañado por sus nazarenos y decenas de damas de mantilla.

Además, este año la hermandad ha renovado el chasis del trono, lo que ha permitido aligerar su desplazamiento. La entrada en la Carrera Oficial del Cristo Yacente se haa producido ya entrada la noche, recibiendo la venia a su paso por la tribuna de autoridades.

Semana Santa en Alicante 2026: Procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad / Pilar Cortés

Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María

El cierre de la jornada lo ha puesto la Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María, con la imponente imagen de la Virgen bajo su palio negro azabache, enriquecido con detalles dorados. El cortejo procesional, el último en salir esa tarde, ha partido desde la basílica de Santa María con el tradicional "toque de ciudad", a las 21:15, cuyo sonido ha roto el silencio y ha marcado el inicio del recorrido, un momento especialmente esperado cada año por la cofradía.

Semana Santa en Alicante 2026: Procesión de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad / Pilar Cortés

En esta ocasión, además, la salida revestía un carácter especial por el reconocimiento del Priorato de España de la Real Cofradía de San Teonio, que ha concedido a la imagen de la Soledad la Gran Cruz de Oro. La Virgen de la Soledad escenifica el dolor de una madre tras perder a su hijo, que al mismo tiempo procesionaba, ya en su sepulcro, por las calles de Alicante. Dos imágenes que, en paralelo, han permitido a numerosos fieles vivir con intensidad y fervor la tarde-noche del Viernes Santo.

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La imagen, que ha recibido la venia cuando pasaban pocos minutos de las 23 horas, ha estado arropada por la Escolta de Gran Gala del Cuerpo de la Policía Local y por la Banda Sinfónica Municipal, en su condición de Caballeros Custodios, seguidos de autoridades municipales, como la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, civiles y militares, y el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.