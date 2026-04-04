El tiempo en Alicante para Sábado Santo: sol y calor en la provincia

La provincia disfrutará de una jornada de tiempo estable y cielos despejados, sin precipitaciones y con ambiente plenamente soleado según indica la Agencia Estatal de Meteorología.

En conjunto, una jornada con cero riesgo de precipitaciones, con marcada amplitud térmica en toda la provincia. Desde Aemet tampoco han indicado avisos por olas o temporal marítimo, por lo que el ambiente tranquilo se generaliza también en el mar.

El tiempo en Alicante

El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, en un ambiente claramente estable y sin lluvias. La brisa irá cambiando de dirección a lo largo del día, sin especial incidencia en la vida cotidiana. La mañana arrancará fresca y el mediodía será templado, con temperaturas entre 10 y 20 grados.

El tiempo en Elche

La jornada se presenta plenamente soleada, con ausencia de precipitaciones y sensación de buen tiempo generalizado. El viento se dejará notar por momentos, aunque sin resultar molesto. Se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 22 grados, con tarde agradable.

El tiempo en Benidorm

Ambiente luminoso junto al mar, con cielos despejados y tiempo tranquilo. El viento soplará con algo más de intensidad en las horas centrales, aportando frescor en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 18 grados, suaves al mediodía.

El tiempo en Elda

En el interior predominará la estabilidad, con cielo raso y ausencia de lluvias. La mañana será fría, pero el ascenso térmico será notable conforme avance el día. Los termómetros marcarán entre 5 y 22 grados, reflejando una marcada amplitud térmica.

El tiempo en Torrevieja

La costa sur disfrutará de un día despejado y estable, ideal para actividades al aire libre. El viento moderado refrescará ligeramente el ambiente por la tarde. Las temperaturas se moverán entre 9 y 19 grados, con sensación templada.

El tiempo en Orihuela

El sol será protagonista en una jornada de tiempo estable, sin nubes destacables ni precipitaciones. El ambiente resultará suave desde media mañana, con ligera brisa en las horas centrales. La mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 23 grados, la más alta de la provincia.

El tiempo en Alcoy

El día arrancará con fresco en el interior, aunque bajo un cielo completamente despejado. La estabilidad dominará de principio a fin, con viento flojo y sensación agradable a mediodía. Las temperaturas quedarán entre 6 y 21 grados.

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El tiempo en Dénia

Predominarán los cielos despejados en la Marina Alta, sin riesgo de lluvia y con ambiente tranquilo. El viento será débil en general, reforzando la sensación de calma junto al mar. Los valores térmicos oscilarán entre 9 y 22 grados, con tarde templada.