Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Semana Santa de Alicante: "Queremos lograr la Declaración de Interés Turístico Internacional"

Pregunta: ¿Qué balance hace de la Semana Santa de 2026?

Respuesta: Ha sido una Semana Santa con una enorme integración de nuevos miembros en las hermandades, jóvenes y niños en su mayoría. Algunas hermandades incorporaron hasta 200 hermanos nuevos. Esto también se debe a la relación con colegios con los que estamos muy contentos. Es cierto que se produjeron algunos retrasos puntuales por incidencias, como la rotura de faroles, pero la afluencia ha sido masiva, incluso extranjeros. También ha sido un acierto la ampliación del horario de la hostelería y de los autobuses, que permitió a la gente quedarse después de las procesiones y favoreció la participación.

P: Este año el Divino Amor amplió su patrimonio, ¿qué importancia tiene?

R: Tiene mucha importancia. Nuestra prioridad no es crear nuevas hermandades, sino consolidar las existentes, que gocen de buena salud y aumenten sus miembros. En este caso, hablamos de una hermandad muy antigua, fundada en 1600, que ha incorporado nuevas imágenes como Jesús Consolado, obra de José María Leal, y el Cristo de la Sangre. Es un incremento muy interesante del patrimonio.

P: ¿Hay margen para seguir ampliando el imaginario en Alicante?

R: Sí, por supuesto, incluso mejorar lo que ya existe. Estos años algunas hermandades han sustituido imágenes de menor calidad por otras de mayor factura y también hay grupos escultóricos que pueden evolucionar hacia pasos de misterio donde actualmente solo hay una imagen. Hay margen.

P: Uno de sus objetivos era avanzar en eliminar pasos a ruedas, ¿hay resistencia?

R: Es complicado encontrar colectivos que se comprometan. En las hermandades y cofradías no siempre hay suficiente implicación o número de hermanos y a veces, pese a la ilusión, no se completa el grupo necesario. Hay que seguir insistiendo para lograr sacar todos los pasos sin ruedas.

Sería lógico recibir una aportación acorde a los ingresos que la Semana Santa deja en la ciudad Alfredo Llopis

P: Este año no se logró que el Miércoles Santo fuera no lectivo, ¿ha afectado a la Semana Santa?

R: Sí, hay diferencias en asistencia. Si al día siguiente hay colegio, muchas familias no salen en las procesiones o recogen antes a los niños que participan en una procesión antes de que esta acabe. Sería muy positivo que toda la Semana Santa fuera no lectiva, como ya ocurre en otras comunidades autónomas, pero depende de la Conselleria de Educación.

P: ¿Se notó menos público el Martes Santo?

R: Sí, aunque hubo asistencia, el año pasado, al ser no lectivo, hubo mucha más gente.

P: En cambio, por parte del Ayuntamiento sí hubo ampliación de los autobuses nocturnos, aunque no el Domingo de Ramos...

R: Fue un fallo involuntario, no se tuvo en cuenta que también salían hasta siete hermandades esta jornada, pero se va a solucionar. El año que viene se incluirá y se ampliarán las líneas. Lo importante es haber dado el primer paso, ahora esperamos que los alicantinos hayan empleado el servicio y que el balance final sea positivo para poder mantenerlo.

P: También la Generalitat puso en marcha el TRAM ampliando el horario nocturno aunque solo algunos días...

R: Sí, miércoles, jueves y viernes. Queremos que el año que viene sea toda la semana, como hicimos con los autobuses, pero es un avance.

Sería muy positivo que toda la Semana Santa fuera no lectiva, como ya ocurre en otras comunidades Alfredo Llopis

P: El presidente de la Generalitat participó el Miércoles Santo en la procesión de Santa Cruz, ¿pudo aprovechar para hablar con él?

R: No tuve ocasión de hablar con él, ya que su visita fue discreta por motivos de seguridad. Si me gustaría tartar con el presidente el tema de las jornadas lectivas en Semana Santa para lograr que toda la semana sea festiva. Además, queremos lograr la Declaración de Interés Turístico Internacional. Alicante ya tiene la nacional, y por patrimonio, historia y número de cofradías y hermandades creemos que cumplimos los requisitos para optar a esta distinción, aunque son más exigentes que los de nacional. Para ello necesitamos su apoyo.

P: ¿Y con el Ayuntamiento?

R: El Ayuntamiento de Alicante colabora mucho, es innegable, pero la Semana Santa es el colectivo con más gente inscrita, incluso por encima de las Hogueras. Genera un gran impacto económico, ya en 2018 se estimaban 18 millones de euros para comercio, hostelería y hoteles, y ahora, con la gran afluencia de visitantes que recibimos, el impacto es mayor. Sería lógico recibir una aportación acorde a los ingresos que la Semana Santa deja en la ciudad.

P: ¿Qué se podría hacer con más financiación?

R: Organizar grandes conciertos de música o traer pregoneros de prestigio. Eso ayudaría a optar a la Declaración de Interés Turístico Internacional. Actualmente, muchas iniciativas no se pueden realizar por falta de medios

P: Sobre la carrera oficial en la avenida de la Constitución, ¿es viable que vuelva?

R: Es una decisión de las hermandades. Se puede volver a plantear, especialmente ahora que la avenida está renovada, pero debe decidirse en asamblea.

P: Sobre el Miércoles Santo, ¿hay espacio para más hermandades?

R: Este año hubo una solicitud de una hermandad para entrar en primer lugar el Miércoles Santo, pero las hermandades de ese día priorizaron la tradición y ofrecieron la tercera posición, que fue rechazada. Para modificar el orden, es necesario acuerdo entre las hermandades que ya ocupan ese día. La Junta Mayor supervisa, pero no decide unilateralmente, la organización le corresponde a ellas.