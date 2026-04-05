Alicante se abre paso como uno de los destinos más atractivos para escapar del frío

Alicante vuelve a ganar visibilidad en redes sociales gracias a un vídeo del canal de viajes Zorito y Doug, que ha puesto el foco en una idea cada vez más repetida entre viajeros internacionales: la ciudad alicantina se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de Europa para quienes buscan sol y vida al aire libre en invierno.

Durante su recorrido, los creadores muestran una ciudad llena de terrazas, paseos junto al mar y playas con gente tomando el sol incluso en temporada baja.“Esa leyenda de que Europa es muy frío en invierno, no ocurre en Alicante”, aseguran los creadores de contenido mientras pasean por la zona de la playa y observan a visitantes bañándose.

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“Dicen que este es el Miami de Europa”, señalan en el vídeo. No porque Alicante y Miami se parezcan en tamaño o paisaje, sino por el papel que juega el clima. El sol y el calor en los meses de invierno hace que muchos turistas opten por venir a la provincia con el objetivo de huir de los chaquetones y gorros.

Turismo en invierno

Uno de los aspectos que más les sorprende es el ambiente en la ciudad fuera del verano. Los autores reconocen que esperaban encontrarse un lugar más tranquilo en esta época, pero la realidad fue distinta. “Yo realmente pensaba que iba a ser como que un poco más desierto”, explican. Sin embargo, lo que encuentran son calles con movimiento, terrazas concurridas y una playa con actividad.

Alicante no vive solo de los meses estivales. “Acabamos de comprobar que es un sitio para el turismo en invierno”, afirman tras recorrer el paseo marítimo y comprobar la presencia de viajeros y residentes disfrutando del buen tiempo.

D. Pamies

Alicante es una alternativa cómoda, soleada y bien conectada para los viajeros que buscan escapar del frío del norte de Europa.

Precios y comida

Más allá del clima, el coste de vida y la oferta gastronómica es ideal en la ciudad. A lo largo del recorrido muestran precios de cafés, menús del día, tapas y alojamientos, y comparan esas cifras con otros destinos de Europa y con ciudades de Estados Unidos. “Imposible comer esa cantidad de comida y de esa calidad en Estados Unidos por ese precio”, aseguran.

La experiencia culinaria ocupa buena parte del recorrido. Arroces, calamares, jamón, queso y terrazas llenas forman parte de una escena que refuerza la imagen de Alicante como ciudad para disfrutar sin grandes complicaciones. No se trata solo de monumentos o vistas, sino también de una manera de vivir la ciudad.

A eso se suma su red de conexiones. El aeropuerto Alicante-Elche, la cercanía del transporte urbano y la conexión por alta velocidad con Madrid aparecen como factores que aumentan su atractivo. “Es una ciudad intermedia. Tiene todos los servicios, pero no son los precios tan elevados como de una ciudad muy grande”.

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Una ciudad para viajar… y para quedarse

Para los creadores de contenido, Alicante no es una opción para una escapada corta. También defienden la ciudad para estancias más largas o incluso para plantearse un cambio de vida. “Alicante yo la veo como una ciudad perfecta para vivir”, afirma uno de los creadores durante el paseo.