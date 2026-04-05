Un grafiti y una errata en la recién renovada calle de las setas de Alicante

Es puente de Semana Santa y la calle San Francisco de Alicante se llena de locales y visitantes. Estos últimos no pueden ignorar el peculiar reclamo que esta vía les ofrece: setas gigantes y zonas de juego infantil, recién restauradas, que convierten a esta zona peatonal en un atractivo parque para grandes y pequeños.

Sin embargo, el vandalismo ya ha tenido una primera manifestación: un grafiti sobre el tronco de la primera seta en sentido de la plaza de Calvo Sotelo hacia el Portal de Elche. Una pequeña mancha sobre una de las diez figuras, que hace tan solo semanas fueron sometidas a un proceso de reparación, pintura y barnizado en el taller de José Manuel García Esquiva "Pachi", mismo artista que las construyó hace ya trece años.

Necesidad de vigilancia

Esta era la primera restauración que se hacía de su obra, y mientras se realizaban los trabajos en el taller, el García Esquiva recordó en declaraciones a INFORMACIÓN que era imprescindible una mayor vigilancia frente a actos vandálicos: "Lo principal es un poco más de vigilancia por los gamberros que son los que destruyen las setas. Si esto no se maltrata puede durar mucho, pero claro, si se maltrata, dura menos".

Las pintadas sobre el mobiliario público, cabe recordar, se sancionan con entre 750 y 1.500 euros, según lo establecido en la Ordenanza de Convivencia Cívica de Alicante.

Cartelería de los parques infantiles, con una errata abajo, en la localización: "calle San Franciso". / INFORMACIÓN

El espacio fue renovado entre febrero y marzo con el repintado del suelo, la restauración de las setas y la reposición de parques infantiles. La obra concluyó a tiempo, como había prometido el gobierno municipal, para la Semana Santa. Sin embargo, llegó también con una errata en la cartelería de las zonas de juegos, donde se lee la ubicación como "calle San Franciso".

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El Ayuntamiento adjudicó a finales de 2025 el proyecto de renovación con un presupuesto de 111.150 euros para devolver a la calle de las setas el aspecto que en 2013 la revitalizó hasta convertirla en un símbolo de la ciudad y una de sus postales más curiosas.