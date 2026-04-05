Incendio en una chabola junto a Casa Mediterráneo en Alicante

Un incendio se ha producido esta tarde en la zona de antiguos terrenos ferroviarios situada detrás de Casa Mediterráneo, en Alicante, donde desde hace años varias personas sobreviven en chabolas improvisadas. El fuego, visible desde distintos puntos cercanos al Parque del Mar, ha movilizado a los bomberos, que han logrado controlar las llamas tras una rápida intervención.

El suceso se ha producido en un enclave conocido por su fragilidad. Entre vías en desuso, palés, lonas y plásticos forman pequeñas casetas donde más de una decena de personas han construido su único hogar. Esta tarde, una de esas estructuras ha comenzado a arder, generando una columna de humo que ha alertado tanto a vecinos como a viandantes.

Los bomberos apagan el incendio del refugio detrás de Casa Mediterráneo en Alicante / Alex Domínguez

Según han explicado fuentes del operativo, el incendio se ha originado en una de las casetas pasadas las cinco de la tarde. Los materiales utilizados en la construcción han sido clave. El incendio ha afectado a una cabaña construida con cañizo y a la vegetación cercana, como cañas y matorral, en una zona próxima a las vías de ADIF. No se han registrado heridos.

La falta de medidas de seguridad y la acumulación de objetos inflamables han convertido el entorno en un punto especialmente vulnerable.

Un entorno marcado por la precariedad

El asentamiento, levantado sobre antiguas vías por las que hace décadas pasaba el tren entre Alicante y Murcia, es hoy un espacio al margen de la ciudad formal. Aquí, quienes viven lo hacen con materiales encontrados, construyendo chabolas que apenas resisten el paso del tiempo y las inclemencias del clima.

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Las casetas, hechas con maderas, plásticos y telas, presentan un alto riesgo en situaciones como la de esta tarde. Sin acceso a suministros básicos ni infraestructuras, cualquier incidente puede convertirse en un problema mayor.