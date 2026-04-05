Los nombres propios de los galenos del siglo XIX

En el siglo XVIII bastaba el título de bachiller en medicina (ciclo inferior) para poder ejercer la profesión, quedando restringida la Licenciatura y el Doctorado (ciclo superior) para el ejercicio de la docencia y hospitales importantes. Pero a lo largo del siglo XIX los estudios de segundo grado se irán consolidando en la carrera profesional. La leyes de 1845 y 1857 unificaron el curriculum y convirtieron en obligatoria la Licenciatura para poder ejercer la medicina.

Frente a la medicina científica o alópata, que hoy llamaríamos convencional y que trata de producir, con fármacos, efectos opuestos a la enfermedad (curar con lo contario), surgió a principios del siglo XIX una corriente llamada homeópata, que utilizaba productos muy dosificados buscando la autocuración del cuerpo bajo el principio de que lo similar cura lo similar. Actualmente, la homeopatía es una práctica totalmente legal y regulada. Su iniciador fue el médico alemán Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843). Entre los médicos que trabajaron en Alicante encontraremos varios seguidores de esta corriente. Citamos entre ellos a Pascual Vallcarnera Berenguer, Juan Jornet Villaescusa, Manuel Ausó Monzó y sus hijos Manuel Ausó Arenas y José Ausó Arenas; Justo Juez Sirvent, Tomás Santonja Gil, Javier Saqués Tolosa, José Abad Navarro, Enrique Falcó Gal y su sobrino Juan Clavel Falcó.

Diario de Alicante 6-11-1924. / INFORMACIÓN

Breve biografía

José Alcaraz Verdú, Alicante ca. (alrededor de) 1768-Alicante 1846. Era hijo de José Alcaraz y Rosa Verdú, estaba casado con Teresa Segura y tuvo al menos cuatro hijas: Teresa, Josefa, Consuelo y Mariana Alcaraz Segura. En 1841 vivía en la calle Postiguet y tenía una casa, que solicita reparar, en calle Santos Médicos esquina a calle Gigantes. Fue contratado por el Ayuntamiento como médico titular en 1800, ejerciendo de médico y de cirujano. Por su avanzada edad tuvo que ser relevado intermitentemente desde 1835. A su fallecimiento solicitan la plaza vacante Juan Bautista Pina Pérez, su yerno Serafín Tahengua Castillo, que lo había sustituido en varias ocasiones, y Pascual Vallcarnera Berenguer.

Joaquín Lafarga Chamorro (ca. 1787-1848). Hijo de Juan y María, casado con Teresa Gutiérrez Rodríguez. Vivió en 1841 en la plaza del Mar 5. Aparece ya como médico en Alicante en 1835. En 1844 convirtió su puesto de cirujano interino en cirujano titular.

El Doctor, de Sir Luke Fildes 1891. / INFORMACIÓN

Vicente Bernabéu Casanova. (Mutxamel 1879-X). Hijo de Vicente Bernabéu Gozálbez y Josefa Casanova Gomis. Se casó con Rita Marco Carratalá en 1809 y tuvo seis hijos: Rita, Vicenta, Josefa, Vicente, Nicolasa y Mª Micaela. Vicente Bernabéu Marco fue notario de Alicante, sus protocolos se conservan en el Archivo Provincial desde 1856 a 1888 y construyó dos magníficas casas en San Fernando-Explanada en 1852. Su hija Rita se casará con el médico Juan Pedro Jornet Villlasescusa. Vicente Bernabéu Casanova y familia vivían en 1841 en la calle Bavel 15. Ejerció como médico titular desde 1817 a 1855, fecha en la que siguió trabajando pero solo ocupando un solo cargo de los dos que tenía. Se jubiló en 1864 con 84 años.

Ramón Sogorb Torregrosa. (Villafranqueza 1796-X). Sus padres eran Ramón y Teresa Torregrosa. Se casará en 1830 con Antonia Hidalgo López, Tendrán seis hijos que nacerán en Alicante entre los años 1830-1844. La familia vivía en 1841 en la plaza de San Cristóbal 18, aunque su presencia en la ciudad ya se registra desde 1823.

Médicos. Declaración jurada de ingresos en Reales de Vellón en el año 1811 Francisco Lloret declara 9.929 de su profesión y otras utilidades de tierras en Cañada, Raspeig, Muchamiel, Garbinet y Palamó.

declara 9.929 de su profesión y otras utilidades de tierras en Cañada, Raspeig, Muchamiel, Garbinet y Palamó. José Alcaraz (Verdú) tiene dos asignaciones, en la primera señala 5.000 por profesión y 4.000 por casas y censos. En la segunda 600 por profesión y 1.110 por alquiler de casa e industria.

tiene dos asignaciones, en la primera señala 5.000 por profesión y 4.000 por casas y censos. En la segunda 600 por profesión y 1.110 por alquiler de casa e industria. Pedro Sebastiá (Tomás) 6.755 (3.750 por su profesión y el resto por: casa que habita, 1/3 de una hacienda en Elche y por la casa plazuela del Carmen).

6.755 (3.750 por su profesión y el resto por: casa que habita, 1/3 de una hacienda en Elche y por la casa plazuela del Carmen). Tomás Lanuza (Inglada) 6.755 por profesión, fincas e utilidades

6.755 por profesión, fincas e utilidades Clemente Valenti 4.000 ¿Relacionado con Clemente Valenti Simo de Guardamar?

4.000 ¿Relacionado con Clemente Valenti Simo de Guardamar? Francisco Picó 3.500

3.500 (Bartolomé) Tomás Lugar (Benavent) 2.606 por profesión y casa en Condomina.

2.606 por profesión y casa en Condomina. José Fons 1.300

1.300 Vicente Bernabéu (Casanova) 1.000

1.000 Juan Melzar , ¿podría ser Juan Melía?

, ¿podría ser Juan Melía? Vicente Picó. Sin datos

Sin datos Julián Martínez. Sin datos Fuente: Archivo Municipal de Alicante

Juan Bautista Pina Pérez (Alicante 1780-X). Hijo de Juan y Pascuala Pérez, se casó en Monforte con Pascuala Benito Beltrán y tuvo dos hijos que nacieron en Monforte (Juan y Mª Celedonia) y cuatro en Alicante (Francisca, Pascuala, Juana y Juan). En 1841 vivía en la calle Santos Médicos 16. Doctor en medicina y cirugía, ejerció en Alicante desde 1804. Combatió las graves epidemias sufridas en la ciudad, estando al frente del Lazareto de Los Ángeles. En la de 1834 estuvo a cargo del Hospital Militar. Fue miembro, incluso se afirma que decano, del Instituto Médico Valenciano creado en 1841.

Rafael Gandulla Coderch. / INFORMACIÓN

Rafael Gandulla Chápuli (Alicante 1780-X). Hijo del genovés José Gandulla Gandulla, médico y Mª Antonia Chápuli León, casado en primeras nupcias con Mª Tresariu Sala y en segundas con Mª Belén Bautista. Nacieron del segundo matrimonio ocho hijos en Alicante entre 1810 y 1826. De esta rama proviene el médico Rafael Gandulla Coderch (1889-1971), nombrado en 2011 Hijo Predilecto de Alicante, nieto materno del también médico de Alcoy Juan Bautista Coderch Jordá, fallecido en 1906.

Pascual Vallcarnera Berenguer (ca. 1802-X). Era médico militar. Tuvo plaza como cirujano en Alicante contratado por el Ayuntamiento durante ocho años, a la que renunció. Solicitó las plazas vacantes de los médicos Lafarga y Alcaraz cuando fallecieron. Afrontó las epidemias de cólera de su época acogiéndose a la teoría homeopática. En 1834 escribió un libro de instrucciones acerca de los medios para evitar los contagios y detener sus progresos, consejos que fueron extractados del diario general de ciencias médicas publicado en Barcelona. En sus 22 páginas se redactan los pasos a seguir en cuanto a las medidas de desinfección de ropas, viviendas, piel etc. En 1856 estaba viudo y vivía en la calle Carmen 21.

Publicación de Pascual Vallcarnera. 1834. / INFORMACIÓN

Juan Gallostra Taña. (Gerona 1804-1876). Oriundo de Garrigás. Estudió en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Barcelona, obteniendo en 1830 el grado de bachiller. Fue nombrado en 1831 médico de la población de Peralta (Navarra). Opositó a las plazas del cuerpo del ejército, siendo aprobado y destinado como ayudante al Hospital Militar de Alicante en 1835. Su padre, Juan Gallostra ¿Erati? también era cirujano. Se casó tres veces: con Josefa Frau Armendares, con Josefa Frau Mesa y con Concepción Forner Talayero Pascual de Pobil, hija del barón de Finestrat en 1855, con la que vivió, en esos años, en la calle Labradores 37 y tres hijas de sus anteriores matrimonios. Compró un solar en la calle San Fernando y Explanada a principios de la década de los años 1850, que dedicó al arrendamiento y hospedaje, albergando algunas de las fondas y hoteles, así como cafés, más destacas de la ciudad (Fonda de la Marina, Hotel Ivorra, Hotel Reina Victoria, Hotel Elordi, Café Suizo en su primer emplazamiento, Café Victoria).

Francisco Navarro Asín (Alicante 1804-X) cirujano por el Colegio de San Carlos de Madrid. Fue nombrado por el Ayuntamiento para ocupar una plaza vacante de titular en 1823, plaza a la que renuncia en 1841. Figurará dos años después en la partida bautismal de uno de sus descendientes como hacendado. Era hijo de Antonio Navarro Torregrosa y Mariana Asín Pastor y esposo de Damiana Carnicer, de Alcañiz, con la que tuvo tres niñas y dos niños. En 1841 el matrimonio vivía en Puerta de la Reina 23.

Carlos Sánchez Requena (Villajoyosa ca. 1807-X). Hijo de Carlos y Cayetana Requena Sabuco. En 1841 vivía en la calle Portalet 11. Estaba casado con Vicenta Palacios. Dos de sus hijos Carlos Sánchez Palacios (1841-Barcelona 1904) y Ricardo Sánchez Palacios (X-Alicante 1931) serán muy conocidos en Alicante, ostentando muchos cargos, especialmente Ricardo que hizo su vida en esta ciudad.

Publicación de Ildefonso Bergez. Baños de Salinetas. 1858. / INFORMACIÓN

Ildefonso Bergez Dufoo (Alicante 1807-Alicante 1875). Perteneciente a una familia acomodada que vivía en la calle Ángeles 20. Sus padres, comerciantes de origen francés, eran: Mateo Bergez y Josefa Dufoo, y sus hermanos: Anselmo (hacendado, político y alcalde de Alicante), María, Cipriano (abogado, alcalde de Alicante) y Juan Teodoro. Comenzó sus estudios de medicina en Valencia pero los terminó en la Universidad de Montpelier. Fue médico de la Beneficencia y vivió los contagios de 1854, 1864 y 1870, siendo condecorado por su entrega con la Cruz de Epidemias. Fue uno de los primeros que hizo campaña a favor de un turismo de salud, pues como socio fundador y director de los Baños de Salinetas de Novelda, divulgó su carácter curativo, una estela que siguieron los posteriores facultativos del establecimiento. Escribió varias obras, de las cuales nos han llegado dos, una sobre la fiebre amarilla y otra sobre el balneario que fundó. Se casó a los 42 años con Mª Purificación Athy, viuda de Ramón Vasallo Guillén, y vivió en la calle Méndez Núñez 9.

Ildefonso Bergez fue reconocido con la Cruz de Epidemias por su labor contra tres graves contagios

Mariano Fernández Rodríguez (Alicante 1810-X) y Juan Fernández Castelló (1826-X). Mariano es hijo del primer matrimonio de Felipe Fernández Fernández, de Asturias, con Francisca Rodríguez y Juan Bautista es fruto de unas segundas nupcias con Teresa Castelló Cabrera. Están empadronados con otros miembros de esta familia en 1841 en la calle de la Reina 51 y en la calle Bale en 1858.

1823. Pagos contribución rústica, urbana y ejercicio profesional Pedro Sebastía (Tomás) médico, 0+33+387=417

médico, 0+33+387=417 Clemente Valenti médico, 0+0+228

médico, 0+0+228 Rámon Sogorb (Torregrosa) 0+0+96

0+0+96 Vicente Picó médico, 0+0+64

médico, 0+0+64 Vicente Bernabéu (Casanova) médico, 0+0+192

médico, 0+0+192 Francisco Picó médico, 0+0+96

médico, 0+0+96 José Alcaraz (Verdú) 24+240+384=648 (médico) y 0+310+192=502 (cirujano)

24+240+384=648 (médico) y 0+310+192=502 (cirujano) Bernardo Chavarria , médico 0+0+96

, médico 0+0+96 Francisco Jover , cirujano 0+0+96

, cirujano 0+0+96 Juan Melia , cirujano 0+48+96=144

, cirujano 0+48+96=144 Manuel Menéndez , médico 0+0+192

, médico 0+0+192 Manuel Asensi (Ortuño) , médico 0+0+288

, médico 0+0+288 Nicolás Blanch (Alberola) , cirujano 0+0+288

, cirujano 0+0+288 Rafael Gandulla (Chápuli) 0+0+160.

0+0+160. Antonio Blanch (Moreno) cirujano, sangrador 0+0+32

cirujano, sangrador 0+0+32 Pascual Vallcarnera (Berenguer) , médico militar 0+0+16

, médico militar 0+0+16 Herederos de José Coderch, médico 2,17+0 Fuente: AMA

Pedro Juan Jornet Villaescusa (Alicante 1811-1892). Yerno de Vicente Bernabéu Casanova por casarse en 1855 con su hija Vicenta Bernabéu Marco. Luchó contra la epidemia del cólera de 1854 inseparablemente junto al ilustre Quijano, constaba en esa época como médico cirujano. En 1874 figurará como titular de los barrios San Francisco y Teatro, y en 1886 como médico de la marina, seguramente por encargarse del control sanitario del puerto alicantino. Sus padres eran Antonio Jornet, tonelero, y Josefa Villaescusa, con ellos y con seis hermanos vivía en 1841 en la calle del Mar 3. Cuando falleció en su domicilio de la calle Bavel 17 se le cita como el decano de medicina de la ciudad.

Pedro Juan Jornet, decano de medicina en Alicante, combatió con Quijano contra el cólera de 1854

Mauricio Franco Sansano (Almoradí 1812-X). Nacido de Antonio y Mª Dolores Sansano. Casado con Ángela Bossio Soler en 1845, hija de Pedro Bossio el famoso fondista alicantino. Trabajó como cirujano-sangrador en la Beneficencia Municipal a mediados del siglo XIX.