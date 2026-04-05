Las playas de Alicante, repletas en el Domingo de Resurrección
Las buenas temperaturas, con máximas de 21 grados, invitan a vecinos y turistas a llenar la costa en una jornada marcada por el sol
El litoral alicantino ha vivido un Domingo de Resurrección con una imagen plenamente veraniega. Desde primera hora de la mañana, cientos de personas han acudido a las playas de la ciudad para disfrutar de una jornada marcada por el buen tiempo, dejando estampas de arena con bastante gente.
La estabilidad meteorológica ha sido clave para este ambiente. El cielo se ha mantenido despejado durante gran parte del día, en un contexto sin lluvias y con una situación atmosférica tranquila. La brisa, aunque cambiante a lo largo de la jornada, ha soplado sin especial incidencia, favoreciendo la comodidad tanto de bañistas como de quienes han optado por pasear junto al mar.
Las temperaturas también han acompañado. La mañana ha arrancado con valores frescos en torno a los 11 grados, pero el ascenso térmico ha permitido alcanzar máximas cercanas a los 21 grados al mediodía, generando un ambiente templado muy propicio para pasar el día al aire libre. Este contraste ha animado a muchos a prolongar su estancia en la playa durante varias horas.
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