Procesiones de Domingo de Resurrección en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy
Consulta los pasos que saldrán hoy por las calles de Alicante
El Domingo de Resurrección, la Semana Santa de Alicante celebra una procesión única con el Cristo Resucitado, restaurado este año, acompañado por miembros de todas las cofradías. El momento clave es su encuentro con la Virgen de la Alegría, que estrena himno y cambios organizativos, bajo una lluvia de aleluyas que llena la ciudad de emoción, luz y esperanza.
Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría
Salida: Basílica de Santa María, 11.30 horas
Recorrido: Basílica de Santa María, Jorge Juan, Encuentro, Pórtico Audiencia, Cervantes, Plaza del Mar, Explanada, Rambla, Rambla, San José, Concatedral, San Nicolás, Entrada (14.30 horas)
Puntos recomendados: Bajada por las escaleras de la calle Jorge Juan, encuentro con el Resucitado en la Plaza Ayuntamiento y subida por la cuesta de San Nicolás
Santísimo Cristo Resucitado
Salida: Concatedral de San Nicolás, 10.45 horas
Recorrido: Concatedral de San Nicolás, Abad Penalva, San Nicolás, Mayor, 2º Pórtico, Encuentro, Pórtico Audiencia, Cervantes, Plaza del Mar, Explanda, Rambla, Rambla, Miguel Soler, Concatedral (14.00 horas)
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