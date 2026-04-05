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Procesiones de Domingo de Resurrección en Alicante: novedades, recorrido y horarios de hoy

Consulta los pasos que saldrán hoy por las calles de Alicante

Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría de Alicante

Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría de Alicante

Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría de Alicante / Pilar Cortés

O. Casado

Lydia Ferrándiz

El Domingo de Resurrección, la Semana Santa de Alicante celebra una procesión única con el Cristo Resucitado, restaurado este año, acompañado por miembros de todas las cofradías. El momento clave es su encuentro con la Virgen de la Alegría, que estrena himno y cambios organizativos, bajo una lluvia de aleluyas que llena la ciudad de emoción, luz y esperanza.

Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría

Salida: Basílica de Santa María, 11.30 horas

Recorrido: Basílica de Santa María, Jorge Juan, Encuentro, Pórtico Audiencia, Cervantes, Plaza del Mar, Explanada, Rambla, Rambla, San José, Concatedral, San Nicolás, Entrada (14.30 horas)

Puntos recomendados: Bajada por las escaleras de la calle Jorge Juan, encuentro con el Resucitado en la Plaza Ayuntamiento y subida por la cuesta de San Nicolás

Santísimo Cristo Resucitado de Alicante

Santísimo Cristo Resucitado de Alicante

Santísimo Cristo Resucitado de Alicante / Rafa Arjones

Santísimo Cristo Resucitado

Salida: Concatedral de San Nicolás, 10.45 horas

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Recorrido: Concatedral de San Nicolás, Abad Penalva, San Nicolás, Mayor, 2º Pórtico, Encuentro, Pórtico Audiencia, Cervantes, Plaza del Mar, Explanda, Rambla, Rambla, Miguel Soler, Concatedral (14.00 horas)

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