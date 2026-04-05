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Domingo de Resurección en Alicante: la Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado viven su encuentro en la plaza del Ayuntamiento
Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría protagonizan la última jornada de la Semana Santa alicantina
Alicante vive este Domingo de Resurrección una de sus jornadas más emotivas, con dos procesiones que se unen para llenar la ciudad de alegría y color. Desde la salida de Cristo Resucitado hasta su encuentro con la Virgen de la Alegría, las calles se convierten en escenario de uno de los días más esperados de la Semana Santa 2026. Aquí puedes seguir en directo todos los momentos, recorridos y puntos clave.
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Sara Rodríguez
La imagen entra ahora en la Explanada, ante una gran expectación de personas, que llevan más de una hora esperando a la Virgen tras el encuentro con el Resucitado en el Ayuntamiento.
Sara Rodríguez
La Virgen de la Alegría emprende su marcha para abandonar la Plaza del Ayuntamieto tras el encuentro con el Resucitado, que pasa ahora por la Explanada.
Sara Rodríguez
Problemas de tráfico en la calle San Fernando
Durante este Domingo de Resurrección, se han vivido problemas de tráfico en varios puntos de Alicante. Uno de los más destacados ha sido la calle San Fernando, que no estaba cortada. Los vehículos han tenido que salir marcha atrás para salir de la calle y poder seguir circulando.
Sara Rodríguez
La imagen de Cristo Resucitado encara la calle Cervantes para recorrer la Explanada.
Sara Rodríguez
Luis Barcala: "Viva la Semana Santa alicantina, viva Alicante y viva España"
“Qué bonito todo esto que hemos vivido esta Semana Santa, hemos visto gente de todas las edades. Compartiendo momentos que no son fáciles de encontrar en la rutina diaria y eso tiene valor. Una ciudad no solo son los edificios y las calles, somos nosotros y cuando nos encontramos así, como estos días recordamos por qué estamos aquí. Hay tradiciones que merece la pena mantener y lo que nos sostiene es eso; estar juntos. Gracias por dejar que Alicante haya sido un poco más Alicante está semana, por cuidar entre todos lo que es nuestro. Disfrutad del día, en familia, con amigos. Viva la Semana Santa alicantina, viva Alicante y viva España”, ha señalado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, desde la tribuna de autoridades al terminar el acto.
Sara Rodríguez
El Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría se encuentran
Sobre las 12:20 horas, el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría han cumplido con la tradición y se han encontrado en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante, donde han bailado en un entorno repleto de asistentes. Desde los balcones del Ayuntamiento se han lanzado las aleluyas durante más de cinco minutos, en los que uno de los cañones no funcionaba todo el rato a pleno rendimiento y sacaba humo.
Sara Rodríguez
El Cristo Resucitado, ya en la Plaza del Ayuntamiento
El Cristo Resucitado entra ya en la Plaza del Ayuntamiento cuando son las 12:10 horas. Es portado a hombro por costaleros de varias hermandades de la Semana Santa.
Sara Rodríguez
Llega la Virgen de la Alegría a la Plaza del Ayuntamiento
Como novedad, este año los confeti de los Aleluyas ya están preparados desde varios balcones del Ayuntamiento y se tirarán con cañones, en lugar de a mano.
Alex Domínguez
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