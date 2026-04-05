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Domingo de Resurección en Alicante: la Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado viven su encuentro en la plaza del Ayuntamiento

Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría protagonizan la última jornada de la Semana Santa alicantina

La Virgen de la Alegría sale de la Basílica de Santa María

La Virgen de la Alegría sale de la Basílica de Santa María

Alex Domínguez

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Alicante vive este Domingo de Resurrección una de sus jornadas más emotivas, con dos procesiones que se unen para llenar la ciudad de alegría y color. Desde la salida de Cristo Resucitado hasta su encuentro con la Virgen de la Alegría, las calles se convierten en escenario de uno de los días más esperados de la Semana Santa 2026. Aquí puedes seguir en directo todos los momentos, recorridos y puntos clave.

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