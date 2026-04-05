Domingo de Resurección en Alicante: la Virgen de la Alegría y el Cristo Resucitado viven su encuentro en la plaza del Ayuntamiento

Luis Barcala: "Viva la Semana Santa alicantina, viva Alicante y viva España"

“Qué bonito todo esto que hemos vivido esta Semana Santa, hemos visto gente de todas las edades. Compartiendo momentos que no son fáciles de encontrar en la rutina diaria y eso tiene valor. Una ciudad no solo son los edificios y las calles, somos nosotros y cuando nos encontramos así, como estos días recordamos por qué estamos aquí. Hay tradiciones que merece la pena mantener y lo que nos sostiene es eso; estar juntos. Gracias por dejar que Alicante haya sido un poco más Alicante está semana, por cuidar entre todos lo que es nuestro. Disfrutad del día, en familia, con amigos. Viva la Semana Santa alicantina, viva Alicante y viva España”, ha señalado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, desde la tribuna de autoridades al terminar el acto.