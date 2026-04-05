Un sentido encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría sellan la Semana Santa en Alicante

El Domingo de Resurrección ha devuelto la luz y la alegría a las calles de Alicante tras el recogimiento del Sábado Santo. La jornada ha arrancado bajo un ambiente plenamente primaveral, con cielos despejados y temperaturas en torno a los 20 grados, en un escenario que invitaba a la participación masiva de alicantinos y visitantes.

A primera hora, la salida del Santísimo Cristo Resucitado desde la concatedral de San Nicolás marcaba el inicio de una mañana muy esperada. Para entonces, la Plaza del Ayuntamiento ya presentaba una notable afluencia de público que aguardaba con paciencia el momento culminante del día: el encuentro entre el Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría, previsto para el mediodía.

También en los alrededores de la concatedral se concentraban numerosos fieles para presenciar la salida de la imagen del Cristo, que este año lucía tras su reciente restauración. Desde allí, el cortejo ha recorrido la plaza de Abad Penalva, la calle San Nicolás y la calle Mayor, hasta acceder por el segundo pórtico a la Plaza del Ayuntamiento, donde le aguardaba la Virgen.

Aleluyas como colofón de la Semana Santa Alicantina / Alex Domínguez

De forma paralela, en la Basílica de Santa María, se vivían momentos de especial emoción. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares —quien además participa como costalero de la Virgen de la Alegría—, se dirigía a los presentes para pedir por foguerers y barraquers antes de dar la orden de apertura de puertas. Así iniciaba su recorrido la Virgen, que este año estrenaba himno.

La comitiva oficial que ha acompañado a Nuestra Señora de la Alegría ha estado integrada por el alcalde Luis Barcala, el vicealcalde Manuel Villar, la concejala Cristina García y el jefe de la Policía Local, José María Conesa, junto a las Belleas del Foc, Adriana Vico y Valentina Tárraga, entre otros representantes institucionales.

Alex Domínguez

Uno de los momentos más impactantes de la procesión se ha vivido en la calle Jorge Juan, cuando los costaleros han descendido las escaleras en dirección a la Plaza del Ayuntamiento. La imagen, con su manto de flores, ha dejado una de las estampas más aplaudidas de la jornada. Delante de la Virgen han desfilado las candidatas a Bellea del Foc, vestidas de damas de la mantilla, esta vez de blanco, así como las damas de honor de la Bellea del Foc con las vestiduras de la Gloriosa Hermandad de Nuestra Señora de la Alegría.

Cañones de aleluyas

Como novedad este año, el lanzamiento de las tradicionales aleluyas se ha realizado mediante cañones instalados en los balcones del Ayuntamiento, sustituyendo el método manual, puesto que por motivos que comprometen la seguridad no está permitido acceder a ellos.

Pasados diez minutos de las doce, el Cristo Resucitado hacía su entrada en la Plaza del Ayuntamiento, portado a hombros por costaleros de distintas hermandades y cofradías de la Semana Santa alicantina. Poco después, en torno a las 12:20 horas, se producía el esperado encuentro con la Virgen de la Alegría. Ambos pasos han protagonizado el tradicional "baile" ante una plaza completamente abarrotada.

Alex Domínguez

Durante más de cinco minutos, los balcones del Ayuntamiento han dejado caer una lluvia de aleluyas sobre los asistentes. No obstante, uno de los cañones no ha funcionado de manera continua, emitiendo humo blanco y trabajando a intervalos, un detalle que no ha pasado desapercibido entre el público.

Hay tradiciones que vale la pena mantener Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Tras el encuentro, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado el valor de lo vivido durante la Semana Santa: "Hemos compartido momentos entre personas de todas las edades que no son fáciles de encontrar en la rutina. Una ciudad no solo son sus calles, somos nosotros, y cuando nos encontramos así recordamos por qué estamos aquí. Hay tradiciones que merece la pena mantener".

Sara Rodríguez

La jornada no ha estado exenta de incidencias, especialmente en materia de tráfico. Uno de los puntos más conflictivos ha sido la calle San Fernando, que no se encontraba cortada, obligando a algunos vehículos a maniobrar marcha atrás para poder continuar su recorrido.

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A lo largo de todo el itinerario, la expectación se ha mantenido constante, con gran presencia de público también en la Explanada. Finalmente, la procesión ha concluido en la concatedral de San Nicolás, poniendo el broche a una mañana marcada por la emoción y la tradición.