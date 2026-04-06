La Aemet lo confirma: este Lunes de Mona hará sol pero sin mucho calor en Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha realizado su previsión para este Lunes de Mona en la provincia de Alicante. El cielo estará poco nuboso o despejado pero que eso no lleve a engaño ya que las máximas no superarán los 23ºC en ciudades como Elche, Orihuela y Alcoy mientras que en Alicante no pasarán de los 21ºC. El viento soplará flojo de dirección variable, tendiendo en las horas centrales a componente este con intervalos de moderado.

El tiempo en Alicante

La Aemet prevé que el sol brille en la ciudad de Alicante este día festivo aunque los termómetros no superarán los 21ºC. Las rachas de viento pueden ser moderadas llegando a haber rachas de hasta 21 km/h.

El tiempo en Elche

Elche vivirá una jornada soleada con temperaturas en aumento hasta los 23ºC. Las rachas de viento podrán llegar a los 22 km/h al mediodía.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm tendrán nubes y claros hasta el mediodía pero, a partir de entonces, lucirá el sol. Las temperaturas no subirán de los 19ºC y el viento puede alcanzar rachas de 25 km/h.

El tiempo en Elda

En Elda también vivirán una jornada soleada y los termómetros alcanzarán los 23ºC en las horas centrales del día. El viento soplará más flojo.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá un Lunes de Mona marcado por el sol aunque las temperaturas no serán especialmente elevadas ya que no pasarán de los 18ºC. El viento sí que estará presente a primera hora de la tarde con rachas que pueden alcanzar los 24 km/h.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela los termómetros sí que subirán algo más y alcanzarán los 23ºC en las horas centrales de la jornada. El cielo será el protagonista aunque también tendrán viento con rachas de hasta 22 km/h.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy pueden tener el cielo con alguna nube hasta el mediodía pero el sol será también el protagonista. Las temperaturas alcanzarán los 23ºC.

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El tiempo en Dénia

En Dénia el cielo estará con nubes y claros y a partir del mediodía la niebla será la protagonista. Los termómetros no pasarán de los 19ºC.