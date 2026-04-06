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Prácticas

Becas de la Fundación ONCE para 35 universitarios con discapacidad de la Comunidad

Tienen una duración de tres meses y deberán finalizar antes del 31 de diciembre. Hay cuatro alumnos de la UA y dos de la UMH

Estudiantes durante unas pruebas de Selectividad en la Universidad de Alicante.

Estudiantes durante unas pruebas de Selectividad en la Universidad de Alicante. / Jose Navarro

J. Hernández

J. Hernández

Un total de 35 alumnos con discapacidad de las universidades de la Comunidad Valenciana harán prácticas este año dentro del programa de becas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas, que pretende mejorar la carrera profesional de los universitarios con discapacidad, a quienes facilita el acceso a una primera experiencia laboral.

En su décima edición, la iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza 2021-2027.

Reparto

De las 35 plazas disponibles en la Comunidad Valenciana, 14 son para la Universidad de Valencia, 6 para la Politécnica, 5 para la Jaume I, 4 para las universidades de Alicante y la Católica de Valencia San Vicente Ferrer, respectivamente, y 2 para la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Las becas están dotadas con un importe de 2.000 euros por cada alumno en prácticas, que las universidades deberán destinar a la remuneración de los estudiantes, quienes reciben hasta un máximo de 600 euros al mes durante tres meses, y al pago de la seguridad social y otros gastos de gestión.

Becas CRUE-Fundación ONCE

Becas CRUE-Fundación ONCE / INFORMACIÓN

Crue

La iniciativa permitirá, como en los cursos pasados, que 292 estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas asociadas a Crue Universidades Españolas y centros adscritos puedan realizar prácticas externas.

El periodo de las prácticas será de tres meses y podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del tercer sector, así como en otras instituciones y entidades públicas o privadas.

Puesto que la décima convocatoria del programa se desarrollará durante el curso académico 2025/2026, el periodo de prácticas podrá comenzar a partir del día siguiente a la resolución de aprobación de las personas becadas y hasta el 31 de diciembre de 2026.

Intermediación

La colaboración de Fundación ONCE y Crue Universidades Españolas, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pretende promover la realización de dichas prácticas, contribuir económicamente al coste del programa y facilitar la intermediación de las empresas, incentivándolas a la contratación de personas con discapacidad, fomentando nuevos vínculos entre empresa y universidad y una mejor gestión de la diversidad a través de la inclusión.

Podrán beneficiarse de este programa de prácticas en empresas los alumnos universitarios que tengan una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y estén matriculados en grado o máster (oficial o propio) en alguna universidad española, fundación universitaria o centro adscrito.

Noticias relacionadas y más

Se priorizará a los estudiantes de último curso que hayan superado más del 50% de los créditos de grado y/o máster del correspondiente título universitario sin haber disfrutado aún de prácticas académicas, según criterio de la propia universidad o centro adscrito.

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