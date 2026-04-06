El proyecto del Parque Central de Alicante ya tiene fecha: el Gobierno y el Ayuntamiento despejarán la incógnita del soterramiento

El Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Alicante comienzan a deshojar la margarita del Parque Central. Tras dos intentos "fallidos" de presentar el proyecto (uno pospuesto por el gobierno de Luis Barcala, en 2025, y otro por la cartera de Óscar Puente, tras el accidente de Adamuz) ambas administraciones se emplazan de nuevo para dar los detalles de la futura zona verde. Una cita clave en la agenda de la ciudad, ya que debe responder de una vez por todas a las incógnitas que existen en torno al soterramiento de las vías.

Según han manifestado fuentes conocedoras de la tramitación, será la próxima semana cuando el ministro visite la capital alicantina para presentar el diseño del Parque Central, en un acto que se llevará a cabo de manera conjunta con el equipo de gobierno municipal, en el propio Ayuntamiento. Concretamente, está previsto que sea el lunes, 13 de abril, cuando los alicantinos conozcan por fin aspectos concretos de una de las demandas históricas de la ciudad, reivindicada a nivel político y social desde hace décadas.

Soterramiento

Del proyecto que se presentará, acordado por las administraciones implicadas (Ayuntamiento, Generalitat, Adif y Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), no han trascendido más detalles hasta la fecha. Sobre la mesa, al margen de aspectos como las viviendas que deben construirse en los alrededores o el futuro del Puente Rojo, todas las miradas se dirigen hacia el actual entramado ferroviario, ya que, entre los aspectos que debe incluir el Parque Central, siempre se ha defendido la necesidad de soterrar la playa de vías que divide barrios como San Blas y Alipark o Benalúa. No obstante, este tipo de actuaciones no son bien vistas desde el ministerio, donde se inclinan por una "integración" blanda de las infraestructuras, que resulta más económica y ágil de acometer.

Después de que la fecha para el anuncio ha sido pospuesta en dos ocasiones (una en julio de 2025, a petición de los populares, y otra en febrero de este año), las alarmas saltaron a raíz de unas declaraciones del regidor alicantino, que abrió la puerta a un "semisoterramiento" de las vías en torno a Alicante-Terminal. Cinco días más tarde, ante el revuelo generado, a Barcala decidió matizar sus palabras, admitiendo un supuesto error: aseguró que el término escogido era "impreciso" e insistió en que "la integración soterrada de las vías del tren, eliminando el efecto barrera y permitiendo la conectividad entre los barrios está garantizada".

Otras cuestiones que se deberían concretar en la futura presentación son los detalles sobre la actuación urbanística en el entorno, que prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % debería tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales. Además, el documento debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi.

La opinión de los vecinos

El pasado 2024, el ejecutivo de Luis Barcala ya llevó a cabo una consulta ciudadana en la que más de 3.200 alicantinos participaron para contribuir a un proyecto con el que esperan que se genere un gran espacio verde que vertebre la ciudad desde la avenida de Salamanca hasta la Gran Vía. La zona en cuestión, el sector OI/2 del Plan General, abarca 468.925 metros cuadrados y debería contar (según los distintos anuncios realizados hasta ahora) con unas 1.433 viviendas, de las cuales el 30% serán de protección pública.

En cuanto a los resultados de la encuesta, la gran mayoría de los participantes se decantó porque el futuro parque permita la conexión de los barrios que durante años han estado separados por las vías del tren y que se priorice la construcción de zonas verdes frente a las carreteras o a los espacios cerrados o pavimentados que dificulten la movilidad entre barrios. En la misma línea, la consulta también arrojó como resultado el interés en que la nueva ordenación ayude desarrollar las zonas más alejadas del núcleo urbano con nuevas construcciones o crear una conexión natural entre la ciudad con las zonas naturales de las Lagunas de Rabasa.

Del mismo modo, la encuesta determinó que los ciudadanos conceden un considerable valor histórico y referencial a infraestructuras preexistentes como el Puente Rojo de la Gran Vía y el edificio de la Estación, por encima del que otorgan a la plaza de la Estrella. En cuanto a los usos a implantar en el interior del futuro Parque Central, la mayoría optó por las instalaciones deportivas, seguidas de centros culturales, sociales, sanitarios y educativos. En definitiva, que se consolide un parque continuo sin interrupciones de tráfico rodado y la preservación del emblemático Puente Rojo.