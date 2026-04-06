Los vecinos del Parque del Mar piden responsabilidades por el incendio en los terrenos de Casa Mediterráneo en Alicante

Los vecinos del Parque del Mar de Alicante exigen responsabilidades por el incendio declarado ayer en unas chabolas situadas en los terrenos junto a Casa Mediterráneo. Los residentes se dirigen tanto al Ayuntamiento como al Ministerio de Transportes para exigir medidas disciplinarias contra Adif por incumplir su obligación de conservar el terreno en condiciones óptimas de seguridad y salubridad.

En este sentido, la asociación vecinal Parque del Mar ha registrado dos escritos (uno ante la administración local y otro ante la estatal) en los que se considera que el incendio, que podría haber tenido "consecuencias fatales" según los residentes, es "el resultado directo de la dejación de funciones del ministerio y de Adif". Desde el colectivo aprecian que lo ocurrido "no es un hecho aislado", sino la consecuencia "inevitable" de la "falta de mantenimiento y de medidas preventivas", en una zona que de acuerdo con los vecinos, "debería estar integrada en la trama urbana y no convertida en un foco de inseguridad y peligro".

La agrupación también ha recordado que es el Ayuntamiento el que, en virtud de la normativa urbanística vigente (tanto la Lotup como la Ley de Suelo), tiene "la potestad y la obligación de velar por el cumplimiento del deber de conservación por parte de los propietarios de suelos urbanos". Al respecto, recuerdan que el estado actual de estos terrenos "contraviene las ordenanzas municipales de limpieza y seguridad", representando por ello "un riesgo real para la integridad física de las personas y para el medio ambiente urbano".

Por todo ello, la asociación solicita al gobierno municipal de Luis Barcala que inicie, de forma urgente, "un expediente sancionador y de orden de ejecución contra Adif", como propietario de los terrenos, exigiéndole la limpieza inmediata, el vallado efectivo y la vigilancia del solar para garantizar su ornato y seguridad. Al ministerio, en cambio, le reclaman que dé "las instrucciones oportunas" al administrador de infraestructuras ferroviarias para que proceda, de forma "inmediata y urgente", a la limpieza, saneamiento, retirada de vías sin uso y al cierre efectivo de la parcela, "asumiendo su responsabilidad como propietario para evitar nuevos siniestros que pongan en jaque la seguridad ciudadana de Alicante, así como la situación de insalubridad actual".

En caso de que estas medidas no surtieran efecto, se insta a que se ejerzan actuaciones subsidiarias por parte del Consistorio "si el propietario persiste en su actitud negligente", repercutiendo los costes al titular de los terrenos, con el fin de "erradicar de forma definitiva el riesgo de incendios y la insalubridad en la zona".

De igual forma, los portavoces de los residentes urgen a que se proceda al desalojo de las viviendas ilegales actuales ubicadas en la zona, además de exigir que se tomen las medidas necesarias para evitar en un futuro el establecimiento de nuevos asentamientos ilegales en "una zona que no reúne las condiciones de habitabilidad" y supone "un peligro para las personas que allí residen de forma irregular, por estar considerada una zona inundable" y poco accesible en caso de necesitar auxilio.

El incendio

El incidente se produjo en la tarde del domingo, en los terrenos ferroviarios en desuso situados junto a Casa Mediterráneo, donde desde hace años que se ha establecido un "poblado" de personas sin hogar, que sobreviven en chabolas. El fuego, que fue visible desde distintos puntos del entorno, movilizó a los Bomberos, que lograron controlar las llamas tras una rápida intervención.

El incendio se produjo en un enclave conocido por su fragilidad. Entre vías en desuso, palés, lonas, plásticos y demás enseres, una decena de personas sin hogar han formado pequeñas cabañas, donde han construido su único alojamiento. El domingo, una de esas estructuras comenzó a arder por causas todavía desconocidas, generando una gran columna de humo que alertó a vecinos y conductores.