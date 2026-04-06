El viacrucis a la Santa Faz

El próximo jueves 16 de abril los alicantinos volveremos a unirnos a la Peregrina para recorrer una vez más los ocho kilómetros que nos separan del caserío de la Santa Faz, tal y como llevan haciendo nuestros antepasados desde hace más de cinco siglos.

Resulta curioso que una tradición relativamente reciente como es la del viacrucis de la Peregrina que transcurre por la avenida de Dénia, se haya convertido en uno de los símbolos que más se identifican hoy en día con la tradición de la Santa Faz. Y es que, aunque parezca una tradición secular, el viacrucis de la carretera de Valencia data del año 1955.

En la década de 1950 fueron varias las voces que sugirieron instalar las catorce estaciones del viacrucis en la carretera de Valencia. Entre ellas, la del abogado y exconcejal Manuel Pérez Mirete, que en 1952 pidió la colocación de un viacrucis en Alicante a imagen y semejanza del existente en otros municipios ya que, según sus palabras, «hasta el pueblo más modesto cuenta con su ‘Calvario’ si tiene un otero aledaño, o su modesto Vía Crucis en el camino del Cementerio».

Pérez Mirete podía haber sugerido recuperar alguno de los viacrucis desaparecidos, como los de la Serra del Molinet o la Muntanyeta, pero eligió el camino hacia Santa Faz para instalar su soñado viacrucis «por ser una ruta entrañablemente ligada a las más hondas vibraciones católicas de nuestro pueblo», tal y como dejó reseñado este mismo diario.

En 1955 se dio a conocer el proyecto de levantar catorce cruces en la carretera de Valencia. La idea había surgido del Consejo Diocesano de las Jóvenes de Acción Católica de Alicante, que venían peregrinando a la Santa Faz cada Domingo de Pasión en conmemoración del Día de la Iglesia Perseguida. Esta festividad había sido instaurada en 1953 «para pedir a Dios por los que sufren en la Iglesia cautiva tras el telón de acero».

Las jóvenes católicas realizaban anualmente las catorce paradas estipuladas, acompañadas del sacerdote Gonzalo de Mena. Qué mejor manera de realizar estas paradas que ante una cruz de piedra, pensarían. Pensat i fet!

Estado del viacrucis en 1984. / INFORMACIÓN

Tras calcular la distancia entre el acceso a Alicante y la Santa Faz, se decidió colocar las cruces cada 400 metros, instalándose la primera en la Goteta, a la salida del Raval Roig. Para ello se contó con el visto bueno y el entusiasmo del Conde de Vallellano, ministro de Obras Públicas. El coste del viacrucis fue de 20.000 pesetas y fue realizado en piedra de la Serra Grossa, con el escudo de sus promotoras en el pie del fuste y un azulejo circular en el centro de la cruz, realizado expresamente para tal fin en Manises.

El 27 de marzo de 1955, Domingo de Pasión, y en conmemoración del Día de la Iglesia Perseguida, el obispo Pablo Barrachina inauguró y bendijo las estaciones. No debe extrañarnos que el viacrucis no fuera inaugurado en la Peregrina a la Santa Faz de aquel año, ya que las cruces venían a institucionalizar la peregrinación de las Jóvenes de Acción Católica.

La vinculación del viacrucis a la Peregrina del Día de la Santa Faz se iniciaría con la romería de ese año. A la tradicional parada en Lo de Die —y otras puntuales— se unieron desde entonces las estaciones del viacrucis. Poco a poco, las cruces se desvincularon de la rogativa por la Iglesia Perseguida y se convirtieron en un elemento más de la Peregrina, haciendo caer en desuso además la utilización de carruajes para transportar a las autoridades. Todos a pie y de cruz a cruz.

Las diferentes reformas de la carretera de Valencia, unidas a los accidentes de tráfico y el paso de los años, causaron bajas en el número de cruces. A mediados de los 60 las cruces fueron retiradas con motivo del ensanche de la carretera, quedando algunas de ellas tumbadas en la cuneta a la espera de su recolocación, causando malestar entre muchos devotos que veían peligrar el viacrucis.

A comienzos de los 80 el estado de las cruces restantes era lamentable. En 1984, un grupo de alicantinos devotos de la Santa Faz, capitaneados por José María Martínez Tercero, solicitó el apoyo del sacerdote Federico Sala Seva para reconstruir el viacrucis. Se abrieron para tal fin cuatro cuentas de ahorro a nombre de «Peregrinos de la Santa Faz» para recaudar los dos millones de pesetas que costaba restaurar el viacrucis. Tras conseguir el visto bueno del Ayuntamiento y del Ministerio de Obras Públicas, se pusieron manos a la obra. Las cruces fueron reparadas y reubicadas y se recolocaron nuevos azulejos de Manises. En la Peregrina del 3 de mayo, Federico Sala, por delegación del obispo Barrachina, bendijo el renovado viacrucis. Las 400.000 pesetas sobrantes fueron donadas a las monjas de la Santa Faz.

Con el paso de los años algunas de estas cruces fueron reparadas y, en algunos casos, reubicadas. Por ejemplo, con las obras de la urbanización El Pinar de Vistahermosa, la Creu de Pedra y una de las cruces fueron trasladadas temporalmente al jardín delantero de los Jesuitas, siendo recolocadas al finalizar las obras.

En 2007, las obras de ampliación de la avenida de Dénia obligaron a retirar las cruces una vez más. El desmontaje y almacenamiento del viacrucis se produjo tras la Peregrina de ese año, permaneciendo guardado en la Fábrica de Tabacos hasta su restauración con los fondos del Plan E, junto al resto de monumentos de la ciudad. Gracias al juego de azulejos conservado por las monjas se pudieron replicar las seis imágenes perdidas y dos de las cruces fueron rehechas totalmente.

Noticias relacionadas

El regreso del viacrucis vino con cambios. Las cruces se instalaron en el lado izquierdo de la carretera, por donde discurre la Peregrina. Se modificó también el inicio del viacrucis, el cual fue trasladado de la Goteta a la plaza de la Santísima Faz. Tras la inauguración oficial en febrero de 2011, la Peregrina del día 5 de mayo de ese año estrenó las nuevas estaciones tras tres años de ausencia.