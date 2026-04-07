Alicante lanza la renovación de la zona azul y naranja para los próximos 19 años: en más barrios y gratis para residentes

El Ayuntamiento de Alicante encara la renovación de la zona azul y naranja, con el concurso público para adjudicar su control durante los próximos 19 años. El Consistorio destinará hasta 140 millones de euros para gestionar la grúa municipal y el servicio de estacionamiento regulado, que se extenderá a nuevos barrios con la creación de unas 2.500 plazas adicionales.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la convocatoria del procedimiento de adjudicación, que incluye también la necesaria construcción de un nuevo depósito municipal de vehículos en la Vía Parque, en el entorno de Rabasa. De hecho, el elevado coste que supondrá esta infraestructura para la empresa responsable es, según ha detallado el gobierno local, la razón por la que la extensión del contrato se ha aumentado hasta casi las dos décadas.

Entre las principales novedades que incluirá el servicio, de acuerdo con el ejecutivo de Luis Barcala, destaca la incorporación de 2.542 nuevas plazas reguladas en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa Sur, el entorno de los juzgados y Princesa Mercedes. En algunos de estos barrios, según ha explicado el vicealcalde Manuel Villar, los nuevos estacionamientos serán exclusivamente de zona naranja, sin que se amplíe la azul. Además, los residentes podrán hacer uso de estos espacios de forma gratuita, en vez de con un precio bonificado como hasta ahora, de 30 céntimos de lunes a viernes y 15 céntimos los sábados.

La decisión constata la marcha atrás del ejecutivo municipal en la creación de casi 8.000 nuevas plazas de zona azul y naranja, que finalmente quedarán en menos de la mitad. El Ayuntamiento de Alicante rebajó sus pretensiones para incrementar el estacionamiento regulado tras las críticas vecinales y aseguró que no afectaría a la gran mayoría de barrios que alzaron la voz contra la medida. Además, también se decidió que las plazas destinadas a residentes fueran gratuitas en toda la ciudad (tanto las nuevas como las existentes) y que permitan a los vecinos hacer uso de ellas hasta cinco días consecutivos, también en zonas adyacentes. Con el nuevo contrato, San Blas, Campoamor, Altozano, Carolinas Bajas, El Pla-Hospital y Playa de San Juan no tendrán plazas de aparcamiento en zona azul ni naranja.

Se trata del segundo intento por parte del equipo de gobierno del PP de Luis Barcala de incrementar la zona azul y naranja en la ciudad de Alicante. En 2021, el PP propuso la implantación de una nueva área de estacionamiento regulado en el barrio de Carolinas Altas, con 350 plazas de zona naranjas, destinadas principalmente a los residentes, 224 plazas azules, de las cuales 197 son de visitantes y 27 de media estancia. Una propuesta que finalmente no salió adelante debido al rechazo vecinal. El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que "es la primera vez que se establece una regulación del estacionamiento con gratuidad absoluta para los residentes en la zona naranja" y ha considerado importante destacar que su aplicación "no solo será para los barrios de cada vecino, sino que van a poder ser compartidas con las zonas adyacentes".

Contrato atascado

En noviembre de 2024, once meses después de su vencimiento y tras consumir todas las prórrogas ordinarias posibles, el Ayuntamiento de Alicante aprobó de forma extraordinaria una nueva extensión del contrato, la quinta en la práctica, tras ser adjudicado en 2013 por un periodo inicial de ocho años, con dos más de extensión. El acuerdo, adoptado en una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local, daba continuidad de nuevo a la concesión pese a que la última ampliación finalizó el 25 de enero de 2025, sin que por el momento se haya impulsado la licitación del nuevo contrato.

La actualización de la norma se produce en un contexto en el que los presupuestos municipales prevén recaudar el doble por la zona azul. El capítulo de ingresos de las cuentas del Ayuntamiento recoge un incremento sustancial en la tasa por el estacionamiento de vehículos, que fue de 2,2 millones en 2025 y que se estima de 4,79 millones en el 2026, lo que representa un aumento del 114 %. En la misma línea, se espera recaudar hasta 8,5 millones de euros por multas a infracciones de la Ordenanza de Circulación, cuando en 2025 se han obtenido 6,1 millones por este motivo, un 39 % menos. Igualmente, se contempla un 15 % más de arrastres por parte de la grúa municipal al depósito de vehículos.