El Ayuntamiento y Costas ponen fin al estacionamiento de caravanas en la Cantera de Alicante

Los conductores de caravanas tendrán que buscar otro espacio en el que pernoctar. El Ayuntamiento de Alicante y el Servicio Provincial de Costas, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica (y, por tanto, del Gobierno de España), han culminado un trabajo conjunto para impedir el estacionamiento de estos vehículos de grandes dimensiones en la Cantera, en Alicante, frente al antiguo Tiro de Pichón.

Se trata de una zona en la que la concentración de caravanas empezó a hacerse notar hace más de dos años, en un aparcamiento habilitado para coches particulares que, de forma improvisada, pasó a acoger estos otros vehículos ante la falta de espacios disponibles.

Pero los conductores se han quedado sin poder dejar sus caravanas frente al mar en este rincón, donde ahora las rocas impiden su paso. Según explican desde la Subdelegación del Gobierno, “la problemática se trató con la corporación local desde 2024” tras la “proliferación de caravanas en un entramado urbano con señalización de prohibido el estacionamiento” por parte del Ayuntamiento.

Rocas para impedir el estacionamiento de caravanas en el Tiro de Pichón. / Jose Navarro

“Al final”, indican desde la Subdelegación, “se ha conseguido una colaboración” entre el Consistorio y el Servicio Provincial de Costas, “siendo desalojadas las autocaravanas por parte de la Policía Local” y colocando, de forma seguida, “la escollera para impedir el estacionamiento” en unos terrenos de dominio público marítimo-terrestre y que, como tal, están sometidos a régimen de protección.

Desde el Ayuntamiento de Alicante puntualizan que las concejalías encargadas de la actuación han sido la de Tráfico, liderada por Carlos de Juan; y la de Seguridad Ciudadana, dirigida por Julio Calero, ambos del PP.

Quejas e indiferencia

El estacionamiento de caravanas en este rincón del litoral alicantino no despertaba excesiva indignación, aunque en los espacios adyacentes reconocen ciertas incomodidades durante los últimos años. “El problema es que los vehículos molestaban estéticamente e incluso los conductores han llegado a hacer barbacoas”, señala Joaquín Valero, vocal del Club de Regatas de Alicante, entidad que tiene su Escuela de Vela en ese mismo espacio.

Santi Seijo, marinero de la misma escuela, celebra que actualmente el aparcamiento está “más limpio” porque “hay menos posibilidad de tirar basura y menos gente instalada, comiendo y paseando”, lo que supone “un lavado de cara”. Sin embargo, los coches que estacionaban para asistir al propio Club de Regatas o al restaurante adyacente no cuentan ahora con este espacio.

Rocas para impedir el estacionamiento de caravanas en el Tiro de Pichón. / Jose Navarro

Las personas que frecuentan la zona aseguran “no haber vuelto a ver” caravanas, más allá de algún estacionamiento puntual en algún hueco libre, “pero no han estado más de una o dos horas”. Nicoleta Cheiloiu, que pasea todas las mañanas por este espacio, asegura que los coches “no molestaban”, aunque reconoce la posibilidad de que “se genere suciedad o tráfico” pese a no saber "el motivo" por el que ahora se les impide aparcar.

Sin espacio

Alicante no cuenta actualmente con espacio habilitado para caravanas. El establecimiento del Circo del Sol en Playa de San Juan se tradujo en la retirada del aparcamiento para caravanas hace cinco años. Otra de las zonas que han sido aprovechadas por los caravanistas es la de Urbanova, constantemente ocupada pese a las indicaciones en las señales y a pesar de las críticas de los vecinos.

En enero de 2025, el Ayuntamiento de Alicante encargó un estudio al Instituto de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante para evaluar el impacto económico del turismo de caravanas y explorar posibles soluciones. Según el gobierno local, en aquel momento se había la posibilidad de habilitar suelo municipal para este uso, aunque se descartó que sea en primera o segunda línea de playa.