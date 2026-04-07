Barcala vuelve a prometer un gran pabellón deportivo para Alicante: ahora en Rabasa

La promesa de un gran pabellón deportivo en Alicante se muda de Tómbola a Rabasa. El Ayuntamiento de Alicante anuncia que el Plan General incluirá un nuevo recinto para competiciones y eventos cerca de los terrenos donde se planteaba el Tómbola Arena, un proyecto que el alcalde, Luis Barcala, "enterró" el pasado año, culpando al Gobierno del fracaso del proyecto por no destinar fondos europeos a su construcción y viéndose obligado a indemnizar a la empresa responsable de las obras.

El equipo de gobierno ha anunciado este martes que el nuevo Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento actualmente "recoge la reserva de 70.000 metros cuadrados de suelo de uso deportivo en Rabasa", en los que se promoverá la implantación de un gran pabellón que podrá acoger también "eventos multitudinarios". El futuro espacio, de acuerdo con los planes del ejecutivo municipal, se integrará en un nuevo eje deportivo en torno a la Vía Parque, que complementará al núcleo central del Tossal e incluirá también suelo dotacional para un parque deportivo entre el PAU 4 y el 5, así como para la instalación de nuevas instalaciones tecnificadas y la Ciudad del Baloncesto del HLA Lucentum.

Este nuevo anuncio llega apenas unos meses después de que el gobierno de Barcala reconociese que el pabellón Tómbola Arena, que no pasará del papel, costaría a las arcas municipales de Alicante 123.000 euros. El Ayuntamiento descartó su construcción en octubre de 2025 y aceptó indemnizar a la empresa, que llevaba cuatro meses esperando para poder iniciar las obras. Desde el ejecutivo municipal de Luis Barcala explicaron entonces que el motivo del desistimiento no era otro que la falta de subvenciones europeas, después de que la capital de la provincia haya quedado fuera del reparto realizado por el Gobierno de España, al no alcanzar la puntuación necesaria para ello.

Dotaciones del futuro

Este martes se ha celebrado la tercera de las mesas de diálogo sobre el Plan General, que el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado en el segundo proceso participativo que se impulsa para la elaboración del documento. En ella, se han abordado las líneas estratégicas en materia de dotaciones y servicios, incluidos los espacios deportivos, para el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad.

En este sentido, al margen del nuevo pabellón, el ejecutivo local ha avanzado que el documento urbanístico reserva suelo para 1.300 viviendas públicas en régimen alquiler social; un tercer hospital; un gran centro de ciclos formativos; tres nuevos ecoparques; la ampliación de los campus de la UA y la UMH, las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, la planta de tratamiento de residuos, el cementerio y Mercalicante; así como seis nuevos parques estructurales e infraestructuras hídricas. Además, el borrador (que sigue sin ser presentado de manera íntegra a la ciudadanía) contempla, de acuerdo con las explicaciones de los populares, nuevos usos y actuaciones para mejorar la integración Puerto-ciudad.

"La apuesta por nuevas infraestructuras deportivas es una de las grandes líneas estratégicas del modelo de ciudad que recoge el Plan General Estructural", ha indicado el concejal de Urbanismo, Antonio Peral. Para el edil popular, "el objetivo es fomentar la práctica del deporte y garantizar el acceso de todos los alicantinos a instalaciones de primer nivel" y, por otro lado, "generar grandes hitos en materia de equipamientos capaces de acoger y atraer eventos multitudinarios de escala nacional e incluso internacional, que actúen como motor económico y turístico en Alicante".