Las candidatas infantiles a Bellea del Foc 2026 apuran en Benidorm sus convivencias antes de la elección

Las candidatas a Bellea del Foc infantil 2026 apuran este martes en Benidorm sus convivencias, una de las citas previas del calendario festero antes de la Gala de Candidatas del 24 de abril en la Rambla y de la elección de las máximas representantes infantiles, prevista para el 1 de mayo.

La jornada arrancó el lunes con la salida desde Alicante y la llegada a Benidorm, donde las aspirantes fueron recibidas en el Ayuntamiento antes de participar en una programación que incluyó la plantà de una hoguera infantil, una mascletà, un pasacalles hasta el Auditorio Óscar Esplá, un concierto de la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza y la cremà del monumento. El programa se completó ya por la noche con una cena y una fiesta.

Las convivencias continúan este martes con una salida a Terra Natura antes del regreso a Alicante, previsto por la tarde. De este modo, la cita en Benidorm cierra dos jornadas de convivencia entre las candidatas y el entorno festero en plena Semana Santa, dentro del calendario previo a la elección de la próxima Bellea del Foc infantil y sus damas de honor.

La Federación ha anunciado que Irene Villaescusa renueva su compromiso como estilista oficial / INFORMACIÓN

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha aprovechado además el encuentro para formalizar y anunciar la renovación de Irene Villaescusa como estilista oficial de las máximas representantes infantiles de 2026. El acuerdo se ha dado a conocer durante estas convivencias.

El viaje de este año recupera así el papel de las convivencias como uno de los momentos señalados del tramo final antes de la elección. Benidorm ya había sido anunciado meses atrás como destino para las candidatas infantiles de 2026, que han compartido durante estas dos jornadas un programa de actos festeros y actividades de ocio antes de encarar las siguientes fechas del calendario.

El próximo compromiso será este miércoles con la visita de las candidatas infantiles al MARQ, donde está prevista la foto oficial a las 10 de la mañana. Ya de cara al fin de semana será el turno de las convivencias adultas, que se celebrarán en Toledo entre el viernes y el domingo.