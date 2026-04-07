La comisión sobre el escándalo de Les Naus en Alicante se atasca con la documentación

A falta de una semana para la próxima reunión de la comisión municipal sobre el escándalo de las viviendas protegidas, el Ayuntamiento se atasca con la documentación. El PSOE acusa al ejecutivo de Luis Barcala de ocultar expedientes mientras el gobierno municipal del PP asegura que ha facilitado a la oposición todos los archivos disponibles.

La portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha denunciado este martes que el alcalde "continúa sin facilitar diversa documentación solicitada" y defiende que "es falso" que se hayan enviado todos los archivos. "Le hemos exigido a Barcala que lo remita de inmediato para poder preparar las comparecencias de la próxima semana", ha añadido Barceló, quien afirma que "no se puede comenzar una comisión para arrojar luz sobre lo que ha pasado con este tipo de obstrucciones".

Archivos pendientes

En concreto, según la líder de los socialistas, entre la documentación proporcionada falta el expediente de contratación relativo a la enajenación de la parcela sobre la que se edificó Les Naus; los archivos relativos a los procedimientos de enajenación de suelo público en el marco del denominado Plan Vive; el inventario de parcelas o suelo destinado a Vivienda de Protección Pública conforme al PGOU de Alicante; el informe de la Policía Local derivado de la inspección realizada en febrero de 2026; la documentación relativa a la promoción prevista en la calle Ceuta; y los expedientes informativos abiertos a determinados funcionarios.

Desde el gobierno municipal del PP, en cambio, rechazan las acusaciones y aseguran que "lo que se ha enviado es todo lo que hay". El vicealcalde, Manuel Villar, ha indicado que existe una petición del PSOE relativa a cuestiones de contratación de un expediente que está completo: "Lo que piden consta en el expediente, les contestaremos en qué apartado se encuentra", ha señalado el edil popular.

Está previsto que la próxima reunión del organismo se celebre el próximo lunes, 13 de abril, de acuerdo con lo acordado en la última sesión. No obstante, la presentación del proyecto del Parque Central, que ha vuelto a emerger en la agenda pública, se ha fijado para la misma fecha, lo que podría terminar provocando que se aplace el seguimiento municipal al escándalo de Les Naus.