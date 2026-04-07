La sanidad alicantina necesita un mínimo de 600 médicos para atender la demanda asistencial

El déficit de médicos en la provincia de Alicante castiga especialmente a las zonas sanitarias de difícil cobertura como son las de Torrevieja, Dénia, Orihuela y Elda. Varias de ellas tienen costa y son turísticas, y en la comarca del Vinalopó hay una gran bolsa residencial. Todas ellas tienen una población asignada de cerca de 790.000 personas, es decir, pacientes con tarjeta SIP, según figura en la Memoria de Gestión de la Conselleria de Sanidad correspondiente a 2024, y pueden sufrir variaciones por la población flotante. Es decir, que se necesita reforzar la plantilla de facultativos de una cuarta parte de los residentes en la geografía alicantina.

Entre los cuatro departamentos citados se necesitan un mínimo de 600 facultativos de forma urgente. Ante esta situación, la Generalitat ha convocado un concurso de méritos para cubrir estas plazas, lo que permite a los aspirantes convertirse en funcionarios sin tener que hacer un examen o presentarse a un concurso-oposición. Siete de cada diez puestos son para hospitales y el resto para centros de salud, auxiliares o de planificación familiar, con el departamento de salud de Torrevieja como el que más oferta tiene, con 181 vacantes de médicos. El área de Orihuela precisa cubrir 166 puestos de facultativos, por 161 la de Elda y 89 la de Dénia. Aparte, Sanidad oferta plazas de Enfermería, un total de 80 entre las cuatro zonas de salud.

La tarjeta SIP, desde ahora en el móvil / INFORMACIÓN

Siete de cada diez plazas que oferta la Generalitat son para reforzar los hospitales y centros de salud de Dénia, Torrevieja, Orihuela y Elda

La oferta detallada se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana dirigida a personal con el título de especialista en Ciencias de la Salud para plazas declaradas de difícil cobertura en la sanidad pública con un total de 831 vacantes, pues parte son también para el departamento de salud de Vinaròs, en Castellón; y las zonas de Xátiva-Ontinyent, Requena y Ademuz, en Valencia. No obstante, el mayor porcentaje de la convocatoria, con un 72 %, es para la provincia de Alicante.

Según Sanidad, esta ampliación de plantillas "permitirá reforzar de manera significativa los servicios en áreas clave" y garantizar una atención sanitaria "más equitativa, accesible y de calidad". La incorporación de nuevos profesionales, añade el departamento, contribuirá a "estabilizar servicios históricamente difíciles de cubrir, mejorar la capacidad asistencial y consolidar equipos más estables".

Torrevieja

El proceso selectivo contempla cubrir 188 plazas de personal estatutario en el departamento de salud de Torrevieja, de ellas 181 de médicos y siete de enfermeros. Del total de plazas ofertadas para facultativos, 127 corresponden a médicos para el Hospital Universitario de Torrevieja y, las 54 restantes, a médicos de Atención Primaria en los centros de salud y consultorios de un departamento que cubre a una población protegida con tarjeta SIP de 217.934 personas en Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Guardamar, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura.

Las plazas de difícil cobertura son aquellas que cuentan con muy poca demanda y quedan vacantes por ofertarse en hospitales comarcales o situados en los extremos geográficos de la Comunidad Valenciana o en zonas fuera de las grandes poblaciones como Alicante y Elche, que resultan más atractivas para los facultativos. En especialidades como Urgencias, Atención Primaria y Pediatría, Sanidad sigue contratando, en algunos casos, a médicos titulados y homologados de otros países sin formación especializada.

La cirugía robótica entra en quirófano en la provincia / Pilar Cortés

Orihuela

El Departamento de Salud de Orihuela oferta 166 nuevas plazas de médicos y 34 más de enfermeros, en total 200, para reforzar la atención sanitaria dirigidas, con carácter definitivo, para garantizar una atención integral, equitativa y de calidad a la ciudadanía.

En concreto, son 129 puestos destinados al Hospital Vega Baja y 71 en Atención Primaria. Destacan en la nueva oferta las 21 plazas en Urgencias, 15 en Psicología, 11 en Psiquiatría, 11 en Anestesiología, siete en Medicina Interna, tres en Dermatología o tres en Radiodiagnóstico. Así como 18 puestos de pediatras en diversos centros de salud como Almoradí, Bigastro, Callosa de Segura, Dolores y Orihuela 1.

A finales de 2025 se produjo un aluvión de quejas de pacientes porque el departamento se había quedado sin dermatólogos. Además, la falta de radiólogos dejaba sin cubrir guardias en el Hospital de la Vega Baja y el diagnóstico de pruebas solicitadas por los médicos de Urgencias o los internistas se realizaba de forma remota o se derivaba a los pacientes a otros centros sanitarios.

Elda

El departamento de salud de Elda contará con 179 de las plazas incluidas en la nueva convocatoria publicada para reclutar personal estatutario especialista declarados de difícil cobertura. Se ofertan 97 plazas de distintas especialidades, entre ellas Anatomía Patológica (1), Anestesiología y Reanimación (9), Aparato Digestivo (3), Cardiología (1), Cirugía General y del Aparato Digestivo (3), Cirugía Ortopédica y Traumatológica (2), Endocrinología y Nutrición (1), Farmacia Hospitalaria (4), Hematología y Hemoterapia (3), Medicina Física y Rehabilitación (3), Medicina Intensiva (2), Medicina Interna (8), Medicina Preventiva y Salud Pública (1), Microbiología y Parasitología (2), Nefrología (3), Neurología (1), Obstetricia y Ginecología (2), Oftalmología (5), Oncología Médica (5), Otorrinolaringología (2), Pediatría (3), Psicología Clínica (16), Psiquiatría (10), Radiodiagnóstico (3) y Reumatología (2).

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria concentra 57 plazas. Son una para Planificación Familiar, una para Conductas Adictivas, dos para la Unidad de Hospitalización a Domicilio, 19 para Urgencias Hospitalarias y 34 para Atención Primaria. Estas últimas se reparten entre Marina Española (Elda) -12 plazas-, Monóvar (3), Novelda (4), Petrer (5), Pinoso (5) y Villena (5). Además, la convocatoria incluye 9 plazas de Pediatría de Atención Primaria, 5 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 2 de matronas -para los centros de Villena y Novelda- y 11 de Enfermería de Salud Mental.

Dénia

El departamento de salud de Dénia recibirá finalmente 110 de estas plazas, de ellas 89 de médicos y 21 de Enfermería, eforzando significativamente su plantilla. Están destinadas a especialidades críticas como Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría de Atención Primaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental.