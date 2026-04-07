El gobierno de Barcala, ante el conflicto con la hoguera Alfonso el Sabio: "Tenemos que defender el interés general de la Fiesta. Si cumplen, podrán plantar en Especial"

El equipo de gobierno de Alicante ha fijado posición en el conflicto abierto en torno al intento de la hoguera Alfonso el Sabio de subir a categoría Especial. La portavoz municipal y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha rechazado este martes la idea de que el Ayuntamiento actúe contra esa comisión y ha defendido que su obligación es proteger “el conjunto de la Fiesta, su equilibrio, su seguridad y su respeto al BIC”. La edil ha sostenido además que Alfonso el Sabio podrá plantar en la máxima categoría “siempre que se cumpla con la normativa”, en una respuesta que trata de desactivar el relato de “bloqueo” denunciado por la comisión, pero que no despeja el choque sobre el espacio, los distritos y los límites del actual modelo festero.

La respuesta de Cutanda llega después de varios días de conflicto público entre Alfonso el Sabio, la Federació de Fogueres, Mercado Central y la barraca Lo millor de la terreta. La comisión había acusado al Ayuntamiento y al ente gestor de la Fiesta de obstaculizar su salto a Especial y de dejarla en una situación de indefensión. El gobierno local replica ahora con que no hay un veto político contra ninguna hoguera, pero tampoco caben excepciones al margen de las reglas comunes. “Nuestra responsabilidad es velar por el conjunto de la Fiesta”, ha insistido la edil, que ha enmarcado las decisiones adoptadas en los últimos meses en la necesidad de compatibilizar la ciudad festera con la protección del BIC y con los criterios de seguridad.

Tenemos que defender el interés general de toda la Fiesta y proteger su equilibrio Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno y concejala de Fiestas de Alicante (PP)

Cutanda ha situado el origen del problema en los cambios introducidos este ejercicio en la regulación de racós y otros elementos que, a juicio del Ayuntamiento, estaban saturando determinadas zonas y desvirtuando la Fiesta. Según su explicación, esas decisiones no se adoptaron contra una comisión concreta, sino para ordenar el conjunto. En ese marco, ha defendido que Alfonso el Sabio puede aspirar a Especial y también plantear sus necesidades de ocupación, pero siempre que lo haga dentro de la normativa y sin perjudicar a terceros. Ahí ha colocado uno de los nudos del conflicto: la comisión reclama espacios que, según la concejala, no dependen de una decisión unilateral del gobierno local, sino que remiten también al reparto de distritos y al consenso dentro de la propia Federació.

Esa es precisamente una de las cuestiones que Alfonso el Sabio pone en discusión. La comisión trata de alejar la imagen de una pelea personal con otras hogueras o barracas y plantea el problema como una cuestión estructural. A su juicio, las modificaciones aprobadas este año —como la eliminación de mesones, la limitación de racós en función de la categoría y el endurecimiento de las condiciones de uso del espacio público— han alterado de forma sustancial el funcionamiento de las comisiones y golpeado especialmente su viabilidad económica y organizativa.

Plano difundido por la hoguera Alfonso el Sabio sobre la ocupación en el distrito / INFORMACIÓN

La hoguera sostiene además que su caso se agrava por las limitaciones específicas de su distrito, donde parte del suelo no es utilizable por la presencia de la plaza de los Luceros, la carrera oficial y nuevas áreas de seguridad incorporadas este ejercicio. A ello añade la concurrencia de espacios ocupados por otras comisiones y, sobre todo, la falta de un documento oficial que delimite con claridad los límites de su distrito. Esa indefinición es una de las bases de su queja. Alfonso el Sabio reclama una normativa “clara, objetiva y debidamente documentada” que garantice la equidad entre comisiones y advierte de que “la acumulación de restricciones y limitaciones podría comprometer la sostenibilidad” de proyectos como el suyo si no va acompañada de medidas de apoyo, planificación y coordinación.

El trasfondo del choque viene de semanas atrás. A finales de marzo, una reunión entre la Federació, las concejalías de Fiestas y Seguridad, bomberos y las comisiones afectadas por la reordenación de espacios acabó con una prórroga para Mercado Central y la barraca Lo millor de la terreta en la ocupación de la zona hasta 2027. Esa decisión complicó directamente la aspiración de Alfonso el Sabio de plantar en Especial, al dificultar el encaje del perímetro de seguridad necesario para un monumento de esa categoría en un punto tan sensible como la avenida. Desde entonces, el conflicto no ha dejado de crecer.

La acumulación de restricciones y limitaciones puede comprometer el futuro de la Fiesta Hoguera Alfonso el Sabio

Primero fue Alfonso el Sabio quien habló de “bloqueo institucional” e incluso deslizó la posibilidad de acudir a la vía judicial. Después, la Federació respondió apelando al “interés común” y recordando que las autorizaciones de seguridad, aforo y ocupación del espacio público dependen del Ayuntamiento. Más tarde, Mercado Central y Lo millor de la terreta defendieron la legalidad y el arraigo de su presencia en la zona y rechazaron que su continuidad suponga una ocupación irregular del distrito. Con la intervención de Cutanda, el gobierno de Barcala entra en ese pulso público y asume una posición.

El problema, en todo caso, va más allá de una simple autorización para este junio. Lo que está en discusión es hasta qué punto el actual marco de seguridad, ocupación y reparto territorial permite el crecimiento de determinadas comisiones sin alterar el equilibrio de otras ni tensionar aún más un espacio urbano ya muy exigido durante las fiestas. El ejecutivo de Barcala se aferra a la defensa del “interés general” y deja la puerta abierta a Alfonso el Sabio solo si cumple las reglas. La comisión, por su parte, replica que el verdadero conflicto está precisamente en unas reglas que considera insuficientemente claras y cada vez más restrictivas.