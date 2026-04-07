El gobierno de Barcala "respalda" el diseño del Parque Central de Alicante

El gobierno municipal de Luis Barcala se muestra satisfecho con el diseño del futuro Parque Central de Alicante que el Consistorio y el Ministerio de Transportes darán a conocer el próximo lunes. En pleno debate por las dudas que han surgido en torno al soterramiento de las vías del tren, la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, ha señalado que "el avance que se vaya a hacer es un proyecto que cuenta, por supuesto, con el respaldo del Ayuntamiento de Alicante", aunque ha descartado facilitar más detalles hasta la presentación.

Según manifestaron este lunes fuentes conocedoras de la tramitación, será la próxima semana cuando el ministro visite la capital alicantina para presentar el diseño del Parque Central, en un acto que se llevará a cabo de manera conjunta con el equipo de gobierno municipal, en el propio Ayuntamiento. Concretamente, está previsto que sea el lunes, 13 de abril, cuando los alicantinos conozcan por fin aspectos concretos de una de las demandas históricas de la ciudad, reivindicada a nivel político y social desde hace décadas.

Entre las cuestiones que se deberían concretar en la futura presentación, destacan los detalles sobre la actuación urbanística en el entorno, que prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % debería tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales. Además, el documento debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi.

¿Soterramiento?

Al margen de aspectos como las viviendas que deben construirse en los alrededores o el futuro del Puente Rojo, la principal incógnita se centra en el futuro del actual entramado ferroviario, ya que, entre los aspectos que debe incluir el Parque Central, siempre se ha defendido la necesidad de soterrar la playa de vías que divide barrios como San Blas y Alipark o Benalúa. No obstante, este tipo de actuaciones no son bien vistas desde el ministerio, donde se inclinan por una "integración" blanda de las infraestructuras, que resulta más económica y ágil de acometer.

La duda sobre la fórmula a aplicar creció a raíz de unas declaraciones del alcalde Barcala, que abrió la puerta a un "semisoterramiento" de las vías en torno a Alicante-Terminal. Lo hizo, además, después de que la fecha para el anuncio fuera pospuesta en dos ocasiones: una en julio de 2025, a petición de los populares, y otra en febrero de este año).

Cinco días más tarde, ante el revuelo generado, a Barcala decidió matizar sus palabras, admitiendo un supuesto error: aseguró que el término escogido era "impreciso" e insistió en que "la integración soterrada de las vías del tren, eliminando el efecto barrera y permitiendo la conectividad entre los barrios está garantizada".