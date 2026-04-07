La isla de Tabarca quiere ser independiente de Alicante

Los vecinos de Tabarca quieren dejar de depender de Alicante. Cansados del "abandono" que dicen sufrir por parte de las distintas administraciones, han emprendido los trámites para reclamar su independencia (al menos, económica) y poder gestionar sus propios presupuestos, dando respuesta a las necesidades de la isla.

"Llevamos 11 años pidiendo cosas, dependemos de cuatro administraciones diferentes y, entre unos y otros, no conseguimos nada", lamenta Carmen Martí, presidenta de la asociación de vecinos. "Nos planteamos qué hacer porque solo nos van mareando y nos dan migajas, así que hemos decidido que hasta aquí hemos llegado, queremos dejar de darnos cabezazos contra un muro", añade.

Para ello, el colectivo ha iniciado los trámites con los que reclamará convertirse en una Entidad Local Menor (ELM), lo que les permitiría, entre otras cuestiones, gozar de mayor autonomía para gestionar su propio presupuesto, como ocurre en territorios como Jesús Pobre o La Xara. Desde la asociación apuntan que cumplen con todos los requisitos para ello y que la petición la respaldan, por ahora, 33 de los 59 empadronados.

¿Qué es una Entidad Local Menor?

Las ELM son administraciones públicas de ámbito territorial por debajo del municipio (como puedan ser pedanías o aldeas) y que gozan de entidad jurídica propia para gestionar intereses particulares dentro de un ayuntamiento, gobernadas por un alcalde pedáneo y una junta vecinal.

Según la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana , son Entidades Locales Menores aquellos núcleos de población separados territorialmente del municipio al que pertenecen y que, teniendo características peculiares, se constituyan como tales de acuerdo con la normativa autonómica.

En la actualidad, la Comunidad Valenciana cuenta con siete ELM reconocidas: La Llosa de Camacho (Alcalalí); La Xara (Dénia); Jesús Pobre (Dénia); El Ballestar (La Pobla de Benifassà); La Barraca d'Aigües Vives (Alzira); El Perelló (Sueca); y Mareny de Barraquetes (Sueca).

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