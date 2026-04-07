Las mascletás en Luceros, en manos de la Justicia

Un nuevo intento para que las mascletás dejen de dispararse en la céntrica plaza de Luceros. Este miércoles 8 de abril tendrá lugar la vista judicial en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 4 de Alicante, a instancias de la entidad Salvem el Nostre Patrimoni.

Esta asociación ha presentado año tras año medidas cautelares para evitar el disparo pirotécnico en la plaza alicantina durante las fiestas de Hogueras para evitar daños en la fuente de Levante esculpida por Daniel Bañuls hace ahora casi un siglo. Hasta ahora, las medidas han sido rechazadas por la Justicia.

La última negativa llegó el pasado 18 de junio, cuando el mismo tribunal rechazó las medidas cautelares de la entidad por cuarta vez consecutiva. Salvem el Nostre Patrimoni lleva presentando desde 2022 este tipo de solicitudes para acabar con “los daños en el cuerpo de la escultura” de la fuente, que según dicen “se acumulan” en cada mascletà.

Esta vez, desde la entidad dicen “celebrar la convocatoria de la vista” para que sus argumentos puedan ser “escuchados y oídas las pruebas periciales realizadas a iniciativa” de la propia asociación, así como “las voces cualificadas de profesionales, artistas, arquitectos, urbanistas, etc.” que, aseguran, “avalan” la demanda del traslado del disparo a otros puntos de la ciudad.

Además, Salvem el Nostre Patrimoni pide “entornos seguros para las personas y el patrimonio ante los disparos de pólvora festiva que, además, ya han causado aglomeraciones y alarma”. Este año los disparos están previstos entre los días 18 y 24 de junio.

Argumentos

Según la entidad que ha llevado a juicio los disparos en Luceros, ellos mismos se han encargado de “acreditar” los argumentos a través de “informes técnicos, incluidos los realizados por la propia Universidad de Alicante”, y lamentan que se hayan “desoído” sus propuestas. “Nos preocupa enormemente el daño reiterado y acreditado a la escultura, los riesgos que también padecen los edificios circundantes, y de un modo particular, las muestras de falta de seguridad para las personas que habitan en su entorno y para quienes, cada año, con mayor afluencia, son testigos en sus proximidades de los estallidos de la pólvora”, añaden.

Además de las posibles afectaciones a la fuente, señalan la “inseguridad” como otro de los factores que les invitan a solicitar un cambio de ubicación ante el aumento de personas y la “saturación de las vías de evacuación”.

Precedentes

La elección de una nueva ubicación ya se planteó en su momento bajo el mandato de Sonia Castedo en la Alcaldía, cuando se propuso la plaza de la Estrella, junto a Renfe, como lugar para espectáculo pirotécnico ante los posibles daños en la fuente.

El planteamiento fue descartado y en los últimos años, el Ayuntamiento liderado por el alcalde Luis Barcala, ha rechazado cambiar la ubicación del disparo, posición que cuenta con el respaldo de la Federació de Fogueres de Sant Joan. Luceros es la plaza en la que se celebra el espectáculo pirotécnico durante Hogueras desde 1993 de manera ininterrumpida.