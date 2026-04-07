Así será el nuevo Mercadito de Hogueras de Alicante en Federico Soto

El nuevo Mercadito de Hogueras vuelve a girar hacia Federico Soto y deja fuera, al menos para este año, el espacio de ocio que se había proyectado en Teulada. El equipo de gobierno ha dado luz verde a la solución planteada por la Federació tras quedar desierta la licitación del contrato y encarrila así un modelo más parecido al tradicional, con la actividad concentrada en el entorno habitual del paseo y sin desarrollar finalmente la segunda pata que figuraba en el diseño inicial.

La novedad la ha confirmado este martes la portavoz del ejecutivo local y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, al señalar que los técnicos de la Federació han estado ultimando los detalles para presentar el proyecto a la Concejalía de Fiestas y que, “en un principio, van a cumplir con todas las condiciones técnicas”. Con esa afirmación, el gobierno local despeja el interrogante que seguía abierto en las últimas semanas sobre si la propuesta alternativa que se estaba negociando podía ajustarse a las exigencias municipales y salir adelante a tiempo para las fiestas de junio.

El movimiento llega después de que el concurso convocado por el Ayuntamiento para contratar la gestión del nuevo Mercadito quedara sin ninguna oferta. A partir de ahí, el equipo de gobierno descartó volver a licitar y abrió la puerta a que la organización recayera de nuevo en la estructura festera, recuperando en la práctica una fórmula similar a la que estuvo en vigor hasta 2019, cuando era la propia Federació la que asumía el uso del espacio de Federico Soto y la atención protocolaria ligada a esos días.

Ese giro, no obstante, no mantenía intacto el planteamiento que se había diseñado en un primer momento. El proyecto municipal preveía una reordenación más amplia, con una zona protocolaria y gastronómica en Federico Soto y un nuevo espacio musical y de ocio en el aparcamiento situado entre Teulada y Campo de Mirra. Ese ámbito era una de las principales novedades del pliego, pensado para descargar de actividad el paseo y desplazar parte del ambiente nocturno a otra ubicación. Esa idea es la que finalmente cae.

En principio, el proyecto cumplirá todas las condiciones técnicas exigidas por la concejalía Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno y concejala de Fiestas

La solución que sale ahora adelante concentra de nuevo la actividad en Federico Soto. Allí se mantendrán la zona de atención protocolaria y la parte gastronómica vinculada a las delegaciones invitadas y a la actividad institucional de las fiestas. También se perfila un esquema horario distinto al que recogía el pliego que quedó desierto. En aquel documento, el espacio de Soto debía cerrar a las 2.30 horas y el área de ocio de Teulada podía prolongarse hasta las 4.30. Al desaparecer esta última opción, la reorganización pasa por reforzar el papel del recinto tradicional y acompasarlo a la lógica horaria general de racós y barracas, con las salvedades derivadas de los desfiles oficiales.

Ese era, de hecho, uno de los puntos centrales de la propuesta trasladada en las últimas semanas: renunciar por completo al nuevo espacio de Teulada y ordenar toda la actividad en Soto, con cierre específico durante actos como la Ofrenda o el Desfile Folclórico Internacional para evitar interferencias en el recorrido y reapertura posterior una vez concluyan. El resultado es un mercadito menos expansivo que el proyectado inicialmente por el Ayuntamiento, pero también más reconocible en su formato clásico y más ajustado a la capacidad real de gestión que se ha puesto ahora sobre la mesa.

El contexto de este cambio de rumbo arranca meses atrás. La anterior adjudicataria del servicio renunció al contrato en octubre de 2025 en un escenario ya marcado por la reducción de horarios musicales y por las restricciones de ocupación en Federico Soto a raíz de las quejas vecinales y de los problemas detectados durante los desfiles. Después, el nuevo pliego elevó obligaciones y costes, amplió exigencias de catering y atención protocolaria y añadió nuevas prestaciones, pero esa oferta no atrajo a ninguna empresa.

Con el visto bueno expresado ahora por Cutanda, el equipo de gobierno allana la vía para cerrar una salida que deja atrás el modelo fallido de la licitación desierta y devuelve el foco al emplazamiento habitual. El “nuevo” Mercadito de Hogueras se queda así, en realidad, con menos novedades de las previstas al inicio: seguirá en Federico Soto, prescindirá del espacio de ocio de Teulada y tratará de garantizar desde allí tanto la actividad gastronómica como la atención institucional durante los días grandes de la fiesta.