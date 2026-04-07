Las obras de reparación de edificios en el barrio Miguel Hernández de Alicante alcanzan un nuevo tramo

Cuenta atrás para iniciar los trabajos en la última de las tres manzanas en las que la Generalitat tiene previsto actuar para reparar edificios en Alicante. La Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero, ha anunciado la licitación de las obras de reparación de bloques, refuerzo estructural e intervenciones puntuales en fachadas y cubiertas en el barrio Miguel Hernández.

Los trabajos se desarrollarán en la denominada “manzana A”, en el área que comprende la plaza María Yolanda Escrich, la avenida Catedrático Soler y las calles De los Doscientos, General Bonanza y Santa María Mazzarello.

El presupuesto de licitación de las obras es de 235.291 euros, impuestos incluidos, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el jueves 23 de abril a las 14:00.

Dentro de esta misma zona, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ligada a la Conselleria de Vivienda, se está ejecutando obras de rehabilitación integral en un edificio de veinte pisos en los números 5 y 6 de la plaza María Yolanda Escrich que, según la administración autonómica, están “en fase de finalización”. Según la misma institución, también se están rehabilitando otras 16 viviendas en los números 7 y 8 de la misma plaza.

Las obras incluirán refuerzo estructural e intervenciones puntuales, lo que supone reparación de cornisas, voladizos y elementos arquitectónicos de las fachadas. También reparaciones de mantenimiento para evitar filtraciones en el sistema de pluviales, en cubiertas y en balcones. Por último, se están llevando a cabo actuaciones en el interior de los edificios, concretamente para reparar pilares y viguetas, sobre todo en plantas bajas.

Otras actuaciones

No es la única intervención para reparar viviendas en el barrio. La Generalitat ya realizó una actuación similar en la “manzana C” y actualmente trabaja en la B de un barrio que se construyó en la década de los cincuenta del siglo pasado con un total de 520 viviendas.

El deterioro del barrio, uno de los más vulnerables de la ciudad de Alicante, motivó la respuesta institucional y la Generalitat afirmó en septiembre que en las adjudicaciones de los pisos se priorizaría el acceso de los menores de 35 años y las personas mayores de 60, los colectivos más penalizados por la actual crisis de la vivienda. También se apostó por el alquiler accesible y por el regreso de vecinos que vivían en el edificio afectado antes del inicio de las obras.