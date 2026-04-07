El Estado reconoce al alicantino Miquel Grau como víctima de la extrema derecha en la Transición

Un reconocimiento póstumo a Miquel Grau, casi cincuenta años después de su asesinato, ha llegado desde el Congreso de los Diputados. La aprobación, el pasado 26 de marzo, de la modificación del Real Decreto Ley de Memoria Democrática, “sobre su reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia”, amplía la lista de víctimas durante la dictadura franquista y la Transición e incluye el nombre del joven alicantino.

Grau, natural de Rafal, fue asesinado en octubre de 1977, cuando sólo tenía 20 años, mientras colgaba carteles en Luceros que convocaban la manifestación del 9 d'Octubre de aquel año para pedir el Estatuto de Autonomía. El militante del Moviment Comunista del País Valencià (MCPV) recibió el impacto de un ladrillo, lanzado desde el balcón por parte de un militante de extrema derecha, que acabó con su vida días después.

Reivindicación

Con la modificación de la ley el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, solicitó la inclusión de Grau. El representante valencianista considera que el reconocimiento supone “un paso más en la reparación de las víctimas de la dictadura y la extrema derecha durante la Transición”.

Rafa Mas, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante; y Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso, junto a la hermana de Miquel Grau en el monolito de Luceros. / INFORMACIÓN

Por su parte, Rafa Mas, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, cree que este acto “es de justicia”. “Llegamos tarde, pero por fin se hace justicia para que la Ley de Memoria Democrática incluya a la figura de Miquel Grau, que fue asesinado por la extrema derecha en su lucha por las libertades y la democracia”, afirma.

Posible indemnización

Entre los cambios derivados de la modificación legal está la actualización de las indemnizaciones a las que pueden acceder las familias de las víctimas. En caso de fallecimiento, como lo es el de Miquel Grau, podrán optar hasta los 250.000 euros.

La votación para modificar el decreto salió adelante con los votos del PSOE, de Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, el PNV y el Grupo Mixto, del que forma parte la diputada de Compromís Àgueda Micó. Votaron en contra los diputados del PP, de Vox y el representante del Grupo Mixto Alberto Catalán, miembro de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Junts se abstuvo en la votación.

Desde 2015, Miquel Grau es recordado en Luceros, en el lugar donde recibió el impacto del ladrillo, con un monolito que refleja su nombre y su rostro.