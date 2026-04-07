La Aemet avisa de cambios en Alicante: llegan nubes y suben las temperaturas

La provincia de Alicante afronta este martes, 7 de abril, una jornada marcada por un ligero cambio en el tiempo tras varios días de estabilidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de intervalos nubosos que irán avanzando de oeste a este a lo largo del día, dejando un cielo más variable en el conjunto de la provincia.

Aunque no se esperan precipitaciones, el paso de estas nubes romperá la tónica de cielos despejados de jornadas anteriores, especialmente durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso, dejando un ambiente algo más templado durante el día.

El viento será flojo y variable a primeras y últimas horas, pero tenderá a componente este durante el mediodía. En el litoral, además, se podrán registrar intervalos de viento moderado del nordeste, que se dejarán notar especialmente en zonas expuestas y junto al mar.

Se trata de una jornada de transición, con más nubes pero sin fenómenos adversos, y con temperaturas que continúan en valores suaves para la época en la provincia de Alicante.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada estará marcada por la estabilidad con algunos cambios en el cielo, ya que se alternarán los intervalos de nubes con amplios periodos de sol a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 12 grados y máximas que alcanzarán los 21, en un ambiente ligeramente más templado que en jornadas anteriores.

El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente este durante las horas centrales y sin rachas destacadas, lo que permitirá una sensación térmica agradable en el conjunto del día.

El tiempo en Elche

En Elche, la jornada se presenta estable, con cielos poco nubosos durante la mañana y algunos intervalos de nubes a partir de las horas centrales, sin precipitaciones. Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 24, dejando un ambiente más cálido en las horas centrales del día.

El viento soplará flojo al inicio, con predominio de la componente sur, girando a nordeste y norte durante la jornada, con algunos intervalos moderados que se dejarán notar especialmente en espacios abiertos.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la jornada será estable, con intervalos de nubes y claros durante todo el día, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 12 grados y máximas que alcanzarán los 21, en un ambiente agradable en el litoral.

El viento soplará con algo más de intensidad que en otras zonas, con predominio de la componente este y nordeste y rachas que podrán alcanzar los 45 km/h, especialmente en zonas expuestas, lo que aportará una ligera sensación de frescor junto al mar.

El tiempo en Elda

En Elda, la jornada estará marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos durante la mañana y algunos intervalos de nubes a lo largo del día, sin precipitaciones. Las temperaturas subirán de forma clara, con mínimas en torno a los 7 grados y máximas que alcanzarán los 23, dejando un ambiente cálido en las horas centrales. A primera hora se notará el fresco, con una sensación térmica que podrá bajar hasta los 5 grados, pero el ascenso será rápido conforme avance la jornada.

El viento soplará flojo, con predominio de la componente este y sureste, y algunos intervalos moderados durante el día, sin rachas destacadas.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada será estable, con cielos poco nubosos durante buena parte del día y algunos intervalos de nubes a partir de la tarde, sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 12 grados y máximas que alcanzarán los 19, en un ambiente agradable en el litoral.

El viento será uno de los elementos más destacados, con predominio de la componente este y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h, especialmente en las horas centrales, lo que aportará una ligera sensación de frescor junto al mar.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, la jornada será estable, con predominio de cielos poco nubosos durante buena parte del día y algunos intervalos de nubes a partir de la tarde, sin precipitaciones. Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 25, dejando un ambiente más cálido en las horas centrales.

La sensación térmica será elevada durante el día, con valores que podrán alcanzar los 23 grados, mientras que a primera hora el ambiente será más fresco. El viento soplará flojo de componente este, con algunos intervalos moderados durante la jornada, sin rachas destacadas.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, la jornada se presenta estable, con cielos poco nubosos durante la mañana y algunos intervalos de nubes a lo largo del día, sin precipitaciones. Las temperaturas subirán ligeramente, con mínimas en torno a los 10 grados y máximas que alcanzarán los 24, dejando un ambiente templado en las horas centrales.

A primera hora se notará algo más de fresco, con una sensación térmica que podrá bajar hasta los 8 grados, pero el ascenso será progresivo conforme avance el día. El viento soplará flojo y variable, con predominio de la componente norte a primeras horas y tendencia a calmarse, sin rachas destacadas.

El tiempo en Dénia

En Dénia, la jornada estará marcada por la estabilidad, aunque con algo más de nubosidad a última hora, en un día sin precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 11 grados y máximas que alcanzarán los 19, en línea con un ambiente agradable durante el día.

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El cielo presentará intervalos de nubes y claros, con mayor presencia de nubosidad al final de la jornada, sin consecuencias en forma de lluvia. El viento soplará flojo de componente norte y nordeste, sin rachas destacadas, lo que permitirá una sensación térmica estable en el conjunto del día.