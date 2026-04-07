El tráfico en Alicante arranca la jornada sin accidentes y con 31 incidencias, la mayoría por obras en la red viaria

La provincia de Alicante registra a primera hora de este 7 de abril un total de 31 incidencias en 12 carreteras, según el último parte actualizado por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 09:07 horas. La mayoría de las afecciones están relacionadas con obras de mantenimiento, que condicionan la circulación en distintos puntos de la red viaria.

Uno de los focos principales se sitúa en la N-332 a su paso por Benidorm, donde se concentran varios tramos en obras entre los kilómetros 148,9 y 150,2. En todos ellos se mantiene el arcén cerrado, lo que obliga a extremar la precaución, especialmente en horas de mayor intensidad de tráfico.

También se registran trabajos en otras vías importantes como la AP-7, con afectaciones en túneles a la altura de Calp y L’Olla, donde hay carriles cerrados en ambos sentidos, o en el tramo entre Moralets y Boqueres. En la A-7, los trabajos entre Orito y Altábix implican el cierre del arcén, mientras que en la salida de El Realengo continúa un corte total que complica la circulación.

En el entorno urbano y periurbano, destacan las obras en la A-77a en San Vicente del Raspeig, con carriles izquierdos cerrados en ambos sentidos, así como en la EL-20, donde se están produciendo cortes móviles entre Atsavares y Altábix.

Además de las obras, se han detectado obstáculos fijos en varios puntos, como en la A-31 a la altura de Monforte del Cid o en carreteras secundarias como la CV-800 en Xixona, la CV-846 en Aspe o la CV-725 en La Xara.

A pesar del elevado número de incidencias, la DGT destaca un dato positivo: en estos momentos no hay accidentes activos registrados en la provincia, lo que contribuye a evitar mayores complicaciones en la circulación.

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Desde Tráfico se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, prestar atención a la señalización provisional en zonas de obras y mantener la prudencia al volante, especialmente en tramos con carriles reducidos o cortes parciales.