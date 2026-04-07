La UCI del Hospital de Sant Joan, al límite: faltan médicos intensivistas

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Sant Joan d'Alacant atraviesa una situación crítica tras quedarse con únicamente cuatro médicos intensivistas para cubrir todas las guardias mensuales, lo que consideran pone en riesgo la continuidad de este servicio. La sobrecarga asistencial y las condiciones laborales han provocado una progresiva fuga de profesionales que amenaza con comprometer la atención a los pacientes más graves, según advierten profesionales y corroboran fuentes del Sindicato Médico.

Actualmente, la UCI de este centro hospitalario que tiene una población asignada de 200.000 personas cuenta con 14 camas ocupadas por pacientes críticos —muchos de ellos intubados, sedados o en situación postoperatoria compleja—, que durante el horario de guardia quedan bajo la responsabilidad de un solo especialista, añaden las fuentes.

La reducción de plantilla obliga a los médicos a duplicar guardias y a hacer hasta ocho mensuales

La reducción de plantilla ha obligado a que los cuatro médicos restantes asuman entre siete y ocho guardias mensuales cada uno, cuando la normativa autonómica fija un máximo de tres. Esta carga de trabajo excede también las recomendaciones europeas, que limitan la jornada laboral a 48 horas semanales. Las guardias, de 24 horas, se suman a la actividad ordinaria diaria, lo que incrementa el riesgo de fatiga, estrés y posibles errores clínicos. Este diario ha preguntado a la Conselleria de Sanidad por iniciativas para solucionar esta problemática pero de momento no ha obtenido respuesta.

La situación no es nueva. Desde el verano pasado, los profesionales vienen alertando de un deterioro progresivo de las condiciones laborales. De una plantilla inicial de seis intensivistas, dos han abandonado recientemente el servicio: uno por la sobrecarga asistencial y otro tras rechazar un contrato limitado exclusivamente a guardias, considerado poco atractivo.

Evaluación de riesgos

Ante este escenario, el Sindicato Médico solicitó hace meses una evaluación de riesgos psicosociales, que aún está pendiente de resolución. Mientras tanto, la dirección del hospital habría asegurado a los profesionales estar buscando refuerzos, aunque por el momento no se han incorporado nuevos profesionales.

“Es un círculo vicioso: las malas condiciones hacen que la gente se vaya, y eso empeora aún más la situación”, señalan las mismas fuentes. La preocupación aumenta ante periodos de alta demanda asistencial, como festivos o campañas turísticas, en los que el hospital actúa como centro receptor de pacientes al estar muy cerca de la costa. Esto es lo que ha ocurrido esta Semana Santa así como la actual de Pascua.

Los profesionales advierten de que el servicio se encuentra “al borde del colapso” y no descartan medidas más drásticas si no se adoptan soluciones urgentes. Los propios intensivistas han trasladado en una reunión la gravedad de la situación actual en la Unidad de Cuidados Intensivos, con las implicaciones asistenciales, legales y organizativas que de ellas se derivan.

Pacientes en la UCI del Hospital de Sant Joan en imagen de archivo / Héctor Fuentes

Medicina Intensiva

"Hasta finales de marzo la cobertura de la actividad de guardias de la UCI recala exclusivamente sobre un equipo de cinco facultativos especialistas en Medicina Intensiva, quienes garantizaban la asistencia continuada durante las tardes, noches y festivos todo el año. El día 27 finalizó contrato una de las cinco, quedando solo cuatro intensivistas para garantizar la cobertura de la UCI en horario de guardia. Esa situación es claramente insuficiente para garantizar la asistencia al paciente crítico pues depende de un número de profesionales que, de forma sostenida, no pueden asumir la carga de trabajo exigida sin vulnerar la normativa vigente".

Las fuentes insisten en que una orden de Sanidad establece un máximo de tres guardias mensuales y la directiva europea relativa al tiempo de trabajo que fija un límite de 48 horas semanales en cómputo cuatrimestral.

"El mantenimiento del actual modelo obligaría a las facultativas a realizar hasta siete y ocho guardias mensuales, duplicando el máximo permitido".

Sin refuerzo en vacaciones

Las fuentes afirman que la dirección médica se comprometió a reforzar la plantilla con más intensivistas con capacidad de realizar guardias en un plazo que finalizó el 1 de abril, sin que se aplicase la medida.

"En ausencia de dicho refuerzo, las facultativas que sostienen la actividad de la UCI han manifestado su imposibilidad de continuar en estas condiciones con las gravísimas consecuencias que conllevaría para los pacientes críticos".

Trabajadores y Sindicato Médico reclaman un plan de contingencia que garantice la continuidad del servicio y que se respete el máximo de tres guardias al mes fuera del periodo vacacional, Semana Santa o Navidad.