La vacuna contra el virus del papiloma humano se amplía en varones hasta los 21 años

La vacuna contra el virus del papiloma humano, causa de distintos tipos de cánceres, está incluida en el calendario vacunal de la Comunidad Valenciana y se administra a los 12 años, tanto en chicas como en chicos, con el objetivo de garantizar la inmunización antes de la exposición al virus.

En el nuevo calendario vacunal de 2026, la Conselleria de Sanidad ha reforzado esta estrategia con la ampliación hasta los 21 años, con el objetivo de incluir a los varones nacidos entre 2005 a 2010, donde no estaba incluida anteriormente la indicación de la vacuna, y así reforzar la protección de las cohortes de población no inmunizadas previamente frente al virus.

Según destacan desde Sanidad, esta vacuna constituye una herramienta clave de prevención primaria de diversos carcinomas. La evidencia científica demuestra su eficacia frente al cáncer de cuello de útero y su capacidad para reducir de forma significativa el riesgo de otros tumores como los de ano, pene, vulva y orofaringe, así como la aparición de verrugas genitales.

La vacuna previene frente a los tumores de cuello de útero, ano, pene, vulva y orofaringe, y la aparición de verrugas genitales

Contacto íntimo

El virus del papiloma humano es muy frecuente y se transmite por contacto íntimo. Aunque muchas infecciones se resuelven espontáneamente, algunas pueden persistir y evolucionar hacia lesiones precancerosas y cáncer años después. La vacunación en edades tempranas permite generar una protección sólida y duradera, con un impacto directo en la salud pública.

La vacunación frente al virus del papiloma, junto con los programas de cribado poblacional, forma parte de una estrategia integral que permite avanzar hacia el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar el cáncer de cuello de útero como problema de salud pública en las próximas décadas.

Una enfermera vacuna a un niño frente al virus del papiloma humano / Pilar Cortés

Dosis administradas

En cuanto al programa de vacunación, Sanidad administró un total de 105.126 dosis frente al virus del papiloma humano durante 2025 en la Comunidad Valenciana, en el primer año completo de aplicación de la pauta de una sola dosis a los 12 años tanto a niños como a niñas. Esta medida consolida una estrategia basada en la evidencia científica y orientada a mejorar la cobertura vacunal.

Por provincias, se inocularon 55.249 dosis en Valencia, 37.348 en Alicante y 12.529 en Castellón, lo que refleja una implantación homogénea del programa en todo el territorio.

La Comunidad Valenciana aplica desde el año 2024 la pauta de una sola dosis frente al virus del papiloma humano, una estrategia avalada por organismos internacionales como la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

Mejorar las coberturas

Durante 2025, esta estrategia se consolidó, como refleja el predominio de primeras dosis administradas: 75.788 primeras dosis, frente a 20.739 segundas dosis y 8.608 dosis adicionales, sostienen desde el departamento de la Generalitat. La adopción de esta pauta de dosis única permite "simplificar el calendario vacunal, mejorar las coberturas y facilitar el acceso equitativo a la protección".

La Conselleria de Sanidad considera que con estas medidas reafirma su compromiso con la protección de la salud de la ciudadanía, mediante políticas basadas en la evidencia científica, la prevención y la equidad.