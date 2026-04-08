El 010 y los ciberkioscos disparan la atención ciudadana en Alicante hasta rozar las 300.000 gestiones en 2025

La atención ciudadana del Ayuntamiento de Alicante siguió creciendo en 2025 a través del teléfono 010 y de la red de ciberkioscos, hasta alcanzar un total de 294.564 personas atendidas. Así lo recoge la memoria anual de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que se abordará el próximo 15 de abril y que refleja un incremento del 36 % tanto en el número de llamadas atendidas como en las operaciones realizadas en los puntos de autoservicio.

El grueso de esa actividad se concentró en el Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC), que registró 68.470 atenciones presenciales y 226.094 telefónicas a lo largo del año. Eso equivale a una media diaria de 445 citas en sus oficinas, con especial peso de los trámites relacionados con el padrón. En paralelo, el servicio gestionó 3.499 órdenes de trabajo vinculadas a avisos de incidencias trasladados por los ciudadanos.

Dentro de la atención telefónica, el 010 y el 900 153 862 concentraron 226.094 llamadas, frente a las 165.930 de 2024. La mayoría se realizaron en castellano, con 220.915, mientras que 2.682 fueron en valenciano y 2.497 en inglés. Por tipos de consulta, el 33,48 % correspondió a trámites de Estadística, el 24,48 % al propio SAIC y el 15,56 % a cuestiones relacionadas con Atención al Contribuyente.

La red municipal de atención presencial se presta desde las oficinas de la calles Labradores, Portugal y Pino Santo. En ellas se tramitan desde altas y modificaciones en el padrón hasta otros procedimientos con el Ayuntamiento. De las 445 citas medias al día, 198 estuvieron vinculadas a movimientos padronales. A ello se suma la expedición de 237.518 certificados de empadronamiento y 6.856 informes, además de otros 36.153 certificados emitidos a través de los ciberkioscos.

Seguimos incrementando y mejorando los servicios tanto la atención telefónica como la tecnológica Lidia López — Concejala de Atención Ciudadana

Precisamente estos dispositivos, que suman ya 16 en la ciudad, registraron 67.845 operaciones en 2025, frente a las 42.785 del año anterior. El aumento vuelve a situarse en el 36 % y confirma el peso creciente de esta vía de atención, utilizada sobre todo para la obtención de certificados de empadronamiento.

La actividad digital también siguió al alza. La web del SAIC alcanzó 1.785.600 visitas durante el pasado año, al tiempo que mantuvo su crecimiento en los canales de comunicación abiertos a través de redes sociales. La memoria recoge además 242 reclamaciones ciudadanas, 67 sugerencias y 30 felicitaciones recibidas a lo largo de 2025.

La concejala de Atención Ciudadana, Lidia López, destaca la importancia de “seguir ofreciendo una respuesta inmediata cada año a cualquier ciudadano con una comunicación directa muy efectiva de la que nos sentimos muy orgullosos”. La edil añade: “Seguimos incrementando y mejorando los servicios tanto la atención telefónica como la tecnológica, por ello el balance del último año es muy positivo”.

López incide también en que desde el SAIC “se escucha y se da respuesta inmediata a los ciudadanos en las cuestiones diarias puntuales para poder tramitarlas, mejorarlas y solucionarlas” y defiende que las reclamaciones son “un trámite positivo” porque permiten mejorar los servicios públicos y darles una respuesta.