Bailes de políticos y fiesta improvisada: así se ha celebrado el Día del Pueblo Gitano en Alicante
El Ayuntamiento ha realizado una llamada a la tolerancia, el respeto y el reconocimiento a la riqueza cultural en el acto institucional
Una danza inesperada ha cobrado protagonismo en el Ayuntamiento de Alicante. Ha ocurrido durante la celebración del Día del Pueblo Gitano, cuyo acto institucional se ha desarrollado en el Salón Azul y donde políticos locales como Lidia López, concejala de Comercio; Nayma Beldjilali, edil de Cultura; Carmen Robledillo, portavox de Vox; Emilio Ruiz, concejal del PSOE; y Juan de Dios Navarro, diputado provincial de Cultura y del PP, el mismo partido que gobierna en el Consistorio, se han arrancado a bailar de manera improvisada.
Ha sido la nota más llamativa de un acto a través del cual el Consistorio ha querido realizar una llamada “a la tolerancia, a la diversidad, al respeto” y un reconocimiento “a la riqueza cultural que ha aportado el pueblo gitano a lo largo de los siglos”.
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha intervenido para valorar que “el pueblo gitano ha sabido mantener sus raíces, su identidad y sus valores tras siglos de exclusión e incluso de persecución”. Entre los valores destacados por Villar están “el sentido de comunidad y la defensa de la familia”, y ha animado a la sociedad a conocer a la comunidad gitana “desde dentro, porque durante muchos años han hablado de y por vosotros”, ha añadido.
Otro de los mensajes lanzados por Villar ha tenido relación con “todo lo avanzado estos últimos años en integración”. En este sentido, el vicealcalde cree que “las nuevas generaciones del pueblo gitano no van a permitir que se les cierren las puertas de la sociedad”, y se ha comprometido a que el Ayuntamiento “siga trabajando por una igualdad real”.
También ha intervenido la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, que ha destacado “las aportaciones culturales del pueblo gitano a lo largo de la historia en la música, el arte, la gastronomía, el lenguaje y las tradiciones”, y ha defendido “fomentar el diálogo y el respeto para mirar al futuro sin caer en estereotipos y prejuicios que impiden alcanzar la igualdad real”.
Al acto, además de representantes institucionales, han asistido asociaciones y entidades del pueblo gitano, que han leído un manifiesto para solicitar “fomentar un diálogo inclusivo, comprensión y respeto para acabar con las desigualdades que aún persisten en el acceso a la educación y a la sanidad”; y miembros de fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, que han presenciado la actuación musical de Leni junto con el guitarrista Pedro Aguilera y el cajón, tocado por Ramón Rodríguez.
El Ayuntamiento iluminará su fachada en la noche de este miércoles, así como el castillo de Santa Bárbara, el Mercado Central y la fuente de Luceros con los colores azul y verde, los que luce la bandera gitana.
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