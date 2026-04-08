Barcala suprimirá suelo industrial y anuncia otras 14.000 viviendas en el futuro Plan General de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante avanza que el futuro Plan General (pendiente de renovación desde su aprobación en 1987) contemplará la creación de 14.300 nuevas viviendas mediante la eliminación de suelo industrial y el aprovechamiento de espacios vacíos en el núcleo urbano. Las parcelas afectadas, según el ejecutivo de Luis Barcala, se sitúan en los barrios de Florida-Babel, Polígono Rabasa, Sangueta, el entorno del Parque Central y el de Casa Mediterráneo.

El equipo de gobierno municipal ha informado este miércoles, a través de un comunicado, de que El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento contempla la construcción de aproximadamente 14.300 nuevas viviendas en operaciones de regeneración y transformación de la ciudad consolidada, al margen de los futuros desarrollos. Está previsto que 12.300 de los inmuebles se desarrollen a través de Operaciones de Transformación Estructural, mediante la reconversión de suelos industriales, mientras que el resto se impulsará a través de Operaciones de Regeneración Estructural sobre vacíos urbanos, en los que se incluye una previsión de 2.000 nuevas viviendas.

Este tipo de actuaciones se conciben como instrumentos clave para la creación de nuevos barrios sobre suelos actualmente ocupados por usos industriales en proceso de obsolescencia o pérdida de funcionalidad. Su objetivo es transformar estos espacios en nuevos barrios mixtos, integrando usos residenciales, terciarios y productivos compatibles, y generando nuevas centralidades urbanas. Del mismo modo, el ejecutivo local ha manifestado que se fomentará la incorporación de vivienda protegida y asequible, asegurando una oferta residencial diversa que facilite el acceso a la vivienda a distintos grupos sociales y contribuya al equilibrio territorial.

Barrios afectados

El Ayuntamiento afirma que la posición de Florida-Babel le otorga un alto potencial para configurarse como una centralidad capaz de integrar y cohesionar los barrios colindantes. No obstante, aprecia que "el área presenta fragmentación significativa derivada del trazado ferroviario en trinchera, que actúa como barrera física y funcional", por lo que "el soterramiento de esta infraestructura permitirá crear un nuevo eje verde que estructure el ámbito como un espacio continuo, accesible y cualificado", conectándolo directamente con el frente litoral. Con una superficie de 98 hectáreas, se plantea un desarrollo de alta densidad con capacidad para unas 8.600 viviendas, complementado con espacios públicos, dotaciones, servicios y conexiones que fomenten la cohesión urbana y la funcionalidad de la zona.

En cuanto al Polígono Rabasa, actualmente con accesos limitados y parcialmente rodeado por tejidos residenciales y mixtos en expansión, el gobierno local argumenta que "ha dejado de ser un área adecuada para actividades industriales tradicionales". Una situación que ha impulsado la transición espontánea hacia usos más compatibles con el entorno urbano, especialmente actividades terciarias. Con 41 hectáreas, se apostará por un desarrollo con capacidad para unas 3.700 viviendas, con servicios, espacios abiertos y conexiones que refuercen la integración urbana y consoliden una centralidad emergente vinculada al conocimiento, la innovación y la actividad económica.

Por lo que respecta a Sangueta, otra zona por desarrollar, se propone un predominio de la edificabilidad vinculada a la actividad económica, complementada con aproximadamente 200 nuevas viviendas. En esta área, se evaluará la preservación de los bloques existentes, y se plantea una amplia zona verde orientada al mar, con dotaciones deportivas y un depósito de tormentas. Además, se estudiará la reorganización de infraestructuras y viarios perimetrales para mejorar la permeabilidad y la conexión urbana.

Además, también se contempla la utilización de suelos libres en el entorno del Parque del Mar, con aproximadamente 400 nuevas viviendas y espacios destinados a usos terciarios y servicios, y el del Parque Central, en el que se ha anunciado la construcción de unos 1.400 nuevos inmuebles, aunque los detalles del proyecto se darán a conocer el próximo lunes por el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes.