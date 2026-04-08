CERMI presenta alegaciones para incorporar la discapacidad a la creación de los centros de atención urgente 24 horas

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) ha presentado 32 alegaciones al trámite de información pública del proyecto de decreto del Consell de creación, estructura y organización de los Centros de Atención Urgente 24 horas (CAU24H) en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de "reforzar su adecuación al marco vigente de discapacidad, accesibilidad universal, igualdad de trato, vida independiente, continuidad asistencial y coordinación sociosanitaria".

El CERMI CV valora la voluntad de la Conselleria de Sanidad de ordenar un nuevo nivel asistencial de atención urgente extrahospitalaria. Sin embargo, tras el análisis técnico y jurídico del texto proyectado, la entidad advierte de que el decreto "sigue construido desde una lógica sanitaria y organizativa generalista que no integra todavía de manera suficiente, expresa y transversal el enfoque de discapacidad y accesibilidad universal".

Según el CERMI-CV, esta carencia "no afecta a aspectos secundarios, sino a elementos nucleares del modelo: la finalidad del servicio, la estructura física del recurso, la comunicación asistencial, la formación del personal, la coordinación con servicios sociales y de dependencia, los sistemas de información, la calidad, la evaluación, la accesibilidad de los canales digitales y la participación del movimiento asociativo de la discapacidad en los procesos de mejora y seguimiento".

Triaje

Por ello, ha presentado un documento articulado en nueve grandes bloques. Entre las principales propuestas figuran el refuerzo del marco normativo del decreto desde el propio preámbulo; la incorporación expresa de la igualdad de acceso, la accesibilidad universal y la orientación comunitaria en la finalidad de los CAU24H; la exigencia de requisitos mínimos de accesibilidad universal en la estructura física y el equipamiento; la creación de un nuevo artículo sobre accesibilidad en la comunicación, la información y el triaje; y la previsión de formación obligatoria del personal en discapacidad, accesibilidad, apoyos, comunicación accesible, trato adecuado y desescalada no coercitiva.

Asimismo, propone reforzar la coordinación sociosanitaria de los futuros centros con servicios sociales, dependencia y recursos comunitarios; incorporar en el sistema de información el registro estructurado de necesidades de apoyo y la obtención de indicadores desagregados; introducir perspectiva de discapacidad en la gestión de la calidad, la evaluación y el seguimiento; y garantizar que la planificación territorial, la implantación progresiva y el despliegue del mapa de centros se realicen con criterios de "accesibilidad real y equidad territorial".

¿Cómo ven los Pozos de Garrigós las personas con discapacidad? Vuelve la fotografía inclusiva a Alicante / Pilar Cortés

Insuficientes

Para el CERMI-CV, el problema de fondo es que si el nuevo decreto no se corrige en esta fase, "los futuros CAU24H pueden nacer como dispositivos sanitarios formalmente modernos, pero materialmente insuficientes para garantizar el acceso efectivo al servicio en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas en situación de dependencia y quienes presentan necesidades específicas de apoyo".

En este sentido, subraya que "la accesibilidad universal, la comunicación comprensible, los apoyos y la atención no discriminatoria no son añadidos opcionales, sino condiciones estructurales exigibles por el ordenamiento jurídico vigente".

Mejora

Al respecto, el presidente del CERMI-CV, Luis Vañó Gisbert, señala que "el futuro modelo CAU24H puede ser una oportunidad real de mejora del sistema sanitario valenciano, pero solo lo será plenamente si nace ya concebido para toda la ciudadanía y no desde un patrón estándar que invisibilice a quienes necesitan apoyos, accesibilidad o una respuesta asistencial más ajustada". "No pedimos alterar la arquitectura sanitaria del decreto, sino perfeccionarla jurídicamente para que el nuevo recurso sea más sólido, más coherente y más justo", apunta.

El CERMI confía en que la Conselleria de Sanidad valore estas alegaciones con criterios técnicos y de mejora normativa, y recuerda que su planteamiento responde a "una lógica de colaboración institucional, ofreciendo propuestas concretas de modificación y adición del articulado para facilitar su eventual incorporación al texto definitivo".

La entidad reitera, además, su disposición a colaborar con la administración autonómica en una eventual fase de revisión técnica del decreto, con el fin de contribuir a que los nuevos Centros de Atención Urgente 24 horas de la Comunidad Valenciana sean realmente accesibles, inclusivos y respetuosos con los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.