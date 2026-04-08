Un consultorio desbordado en Alicante: Villafranqueza sufre falta de espacio, personal y ventilación

El consultorio auxiliar de Villafranqueza, dependiente del centro de salud de Ciudad Jardín de Alicante, en el departamento Alicante-Hospital General, presenta importantes deficiencias estructurales, organizativas y de personal que están afectando tanto a la calidad asistencial como a las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios según datos aportados por los propios trabajadores.

La plantilla del consultorio, que abre en horario de tarde, está formada por dos médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un auxiliar administrativo y una celadora. Sin embargo, este personal resulta insuficiente ante el aumento progresivo de la población asignada, sin que se haya producido un refuerzo de recursos humanos, apuntan fuentes sanitarias.

La falta de ventilación natural en la zona de Pediatría preocupa a los profesionales

Demora para cita

Uno de los principales problemas detectados es la demora en la atención médica, con esperas superiores a 15 días en alguna de las consultas de medicina de familia, lo que evidencia la saturación del servicio.

A esta situación se suman las deficiencias del propio edificio, un centro antiguo y de pequeñas dimensiones, que presenta graves problemas de espacio y ventilación. En particular, la consulta de pediatría no dispone de ventana ni ventilación natural, lo que supone una preocupación añadida desde el punto de vista sanitario "ya que es importante tener ventiladas las consultas entre niño y niño", tal y como explican desde el Sindicato de Enfermería Satse.

También CC OO Sanidad abunda en este problema. "Es un centro antiguo, pequeño, mal ventilado y, debido al aumento de población, la afluencia de usuarios ha subido notablemente cuando la plantilla es la misma pues no se ha incrementado".

Pacientes en el mostrador del consultorio / INFORMACIÓN

Deterioro

Además, se observan deficiencias de conservación, como paredes deterioradas y suciedad en las instalaciones, así como incidencias recientes en el sistema eléctrico, con averías en los enchufes eléctricos, que estaban descolgados de las paredes, ya subsanadas.

Otro de los problemas señalados es la falta de espacios adecuados para la atención. Aunque el centro cuenta con dos enfermeras, una para adultos y otra para los niños, solo existe una consulta de Enfermería, por lo que ambas profesionales la comparten, lo que limita la capacidad asistencial.

En el ámbito administrativo, aunque se puede solicitar cita previa en el propio consultorio, trámites como la reposición de la tarjeta sanitaria SIP por pérdida, robo o mal funcionamiento obligan a los usuarios a desplazarse al Centro de Salud de Ciudad Jardín, ubicado a cierta distancia, y en la ciudad de Alicante mientras que Villafranqueza está en el extrarradio.

El consultorio de Villafranqueza abre en horario de tarde / INFORMACIÓN

Dispersión geográfica

Por último, se destaca la complejidad del área de cobertura, con una importante dispersión geográfica y zonas rurales de difícil acceso. El personal de Enfermería debe realizar avisos domiciliarios utilizando vehículo propio, lo que genera un desgaste económico y material añadido debido al mal estado de algunos caminos.

Desde distintos ámbitos se advierte de que esta situación requiere una respuesta urgente para adecuar las instalaciones y reforzar la plantilla, con el fin de garantizar una atención sanitaria de calidad y unas condiciones laborales dignas para los profesionales.